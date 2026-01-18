Muži generace Z a odkaz T. G. Masaryka. Proč je Brooklyn Beckham feminista?

Natálie Veselá
Zdvojená příjmení u vdaných žen se v jednadvacátém století stala nejen v Česku víceméně novou normou. A nyní se k nim prostřednictvím nové generace celebrit přidávají i muži. Zdá se, že poté, co se Brooklyn Peltz Beckham pokusil prosadit jako fotbalista, fotograf i šéfkuchař, konečně si zajistil své místo v dějinách. Už nebude připomínán jen jako syn slavných rodičů, do historie se také zapíše jako feministický aktivista.
Brooklyn Beckham a Nicola Peltzová (27. dubna 2020)

Brooklyn Beckham a Nicola Peltzová (27. dubna 2020) | foto: Profimedia.cz

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk přijal manželčino příjmení a symbolicky tím deklaroval rovnost mezi partnery, v jeho době i společenských poměrech to bylo naprosto netradiční. Ke stejnému kroku se v roce 2022 rozhodli i Brooklyn a Nicole Peltzová, když se rozhodli uzavřít manželství.

A nastartovali tak trend, kdy místo toho, aby nevěsta automaticky obětovala své příjmení a přijala manželovo, případně si ho k tomu svému jen připojila, se oba partneři rozhodli svá příjmení spojit a používat jako jedno. V časech, kdy se ženská práva opět stávají leckomu trnem v oku, jde o skutečné gesto respektu.

Britský plavec a olympijský vítěz z roku 2020 Adam Peaty se Brooklynem zjevně inspiroval a po svatbě s Holly, dcerou Gordona Ramsayho, následoval jeho příkladu. Přijal jméno Adam Ramsay Peaty.

Dvojité příjmení po svatbě, jak víme díky Masarykovi, samozřejmě není žádná novinka. Jeho historie sahá až do 15. století, kdy sloužilo hlavně k zachování majetku a moci rodin, které měly pouze ženské potomky.

Výrazný návrat zažilo na západě v 70. letech díky druhé vlně feminismu, jenže tehdy šlo většinou o ženy, které si ke svému příjmení přidávaly manželovo, zatímco muži se administrativními změnami svého jména a identity nijak netrápili. Výjimky samozřejmě existovaly.

Zoe a Marco Saldaña – Perego

Podobné rozhodnutí udělali už bezmála o dekádu dřív americká herečka Zoe Saldaña a její manžel, italský filmový producent Marco Perego. Ti od své svatby v roce 2013 používají společné příjmení Saldaña-Perego.

„Řekla jsem mu: Když použiješ moje příjmení, tvá komunita umělců, tvá latinská komunita mužů, celý svět si tě demaskulinizuje. Ale Marco se na mě podívá a s tím svým italským přízvukem říká: Ach, Zoe, je mi to úplně jedno,‘“ řekla herečka v roce 2020 magazínu InStyle.

Další významnou dvojicí, která se v minulosti rozhodla používat zdvojené příjmení, byli John a Yoko Ono Lennonovi. Stalo se tak v roce 1969 v Gibraltaru.

Úspěchy cizího jména

Ikona mužnosti, herec Lorenzo Lamas, užíval v letech 2011 až 2018, tedy po dobu trvání svého manželství se Shawnou Craigovou, příjmení Lamas Craig, zatímco Shawna zůstala i nadále Shawna Craigová. K tomuto rozhodnutí ho ovšem zřejmě nemotivovaly feministické myšlenky, ale skutečnost, že jeho bývalá manželka Shauna Sandová se rozhodla i po rozvodu zůstat Shaunou Lamasovou. „Nová manželka nechtěla být z jasných důvodů nazývána Shawna Lamas,“ řekl k tomu magazínu E! Lorenzův manažer Don Gibble.

Ještě o něco dál zašel frontman skupiny White Stripes Jack White. V roce 1996, kdy se oženil s bubenicí Meg White, se zcela vzdal rodného příjmení Gillis. Muzikantský pár se v roce 2000 rozvedl, nicméně Jack White je stále Jack White.

Meg White a Jack White v roce 2004

Otec herečky Blake Lively, režisér Ernest Brown Jr., přijal za své příjmení manželky Elaine Lively a od roku 1979 až do své smrti v roce 2021 se jmenoval Ernest Lively. „Vzdal se svého příjmení, když si vzal moji maminku, a veškerý úspěch, kterého dosáhl on nebo já, byl spojován se jménem, které není jeho,“ uvedla k jeho kroku Blake.

Zdvojené příjmení používají v občanském životě také Beyoncé a Jay Z. Oba se od roku 2008 jmenují Knowles-Carter.

Konkrétní podoba kompromisu

A zdá se, že dnes se mladí muži z nastupující generace celebrit k tomuto trendu ochotně přidávají, což působí minimálně na symbolické rovině velmi emancipačně a zároveň tak samozřejmě, že je až s podivem, proč to trvalo tak dlouho.

Často se říká, že dobré manželství stojí na kompromisech, a nejspíš neexistuje lepší způsob, jak tento záměr hned na začátku stvrdit a dát mu konkrétní podobu.

Snad se jednou právě toto, a ne patriarchální tradice, v níž žena obětuje svou identitu, stane normou i u nás. A klidně i za cenu toho, že pak budou zápisy do školek a do škol u dětí, které vzejdou z takových manželství, trvat o dost déle.

Měli by podle vás muži připojit po svatbě příjmení své manželky ke svému příjmení?

