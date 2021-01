Začátkem února uplyne 201 let let od narození Boženy Němcové, která byla jednou z nejznámějších českých spisovatelek. Tato dáma byla bojovnicí za svobodu, feministkou a dodnes inspiruje a také budí rozruch. Podívejte se do galerie, které herečky se v roli Boženy Němcové představily.

Autor: Koláž iDnes.cz