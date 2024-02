Když jsme nemocní láskou. Neopouštějte staré přátele, mohlo by vás to mrzet

Když si Martina našla přítele, na okamžik úplně zmizela svým známým z očí. Nechtěla trávit čas s nikým jiným než se svým milým – každá minuta, kdy byli od sebe, jí přišla dlouhá. Když měla volný večer, odmítala kolegy v práci, kteří ji zvali na skleničku. O víkendech už nejezdila za rodinou, protože chtěla celé dny trávit se svým přítelem. A protože času bylo málo, přestala chodit i na své oblíbené hodiny zumby.

Po několika měsících odmítání se její vztah začal kazit. Když se ozvala své nejlepší kamarádce, došlo jí, že vlastně ani neví, co všechno se stalo v jejím životě. „Odepsala mi – ‚to jsem ráda, že ses ozvala, když máš problém‘. Vůbec mě tehdy nezajímalo, čím si v tom období procházela. Došlo mi, jak strašně sobecky jsem se chovala, když jsem své přátele takhle zanedbávala,“ popisuje nyní Martina.

„Neuvědomovala jsem si, že když neustále odříkávám schůzky a akce, ubližuju tím lidem, které už kolem sebe mám. A které tam mám déle a na které jsem se vždycky mohla spolehnout,“ popisuje nyní mladá žena.

Stala se obětí takzvané „love sickness“ nebo „boyfriend sickness“, tedy česky nemoci láskou. Tento termín popisuje situaci, když jeden nebo oba ve vztahu začnou zanedbávat své přátelé, rodinu a ostatní sociální vztahy poté, co navázali nový romantický vztah.

Jak popisuje psychoterapeutka a koučka Lucia Rottová, jedná se vlastně o normální součást začátku vztahu. „Dá se očekávat, že prvních pár měsíců chtějí partneři strávit jen spolu, okolí je tolik nezajímá,“ uvádí s tím, že situace má souvislost i s hormony. Také podle zahraničních odborníků je to přirozené, protože se v mozku aktivují centra přitažlivosti a více se vylučuje oxytocin, takzvaný hormon lásky.

Amir Levine, psychiatr a jeden z autorů studie zabývající se tímto procesem, uvádí, že tyto systémy se formují už v dětství. „I když jsou naše přátelství důležitá, když jste v romantickém vztahu, váš mozek pracuje přesčas, aby se spojil s vaším novým partnerem,“ uvádí. „Chce to hodně škrábání a přepojování neuro-obvodů, aby se z tohoto úplně cizího člověka stal někdo důležitý,“ dodává Levine.

Nemoc láskou tedy bývá důsledkem intenzivních emocí spojených s novým vztahem a touhou trávit co nejvíce času s novým partnerem. Jenže to může mít i stinné stránky. Izolace je problematická, pokud vztah později skončí, nebo pokud jednotlivci zjistí, že ztratili spojení s důležitými lidmi ve svém životě.

Jak podotýká Rottová, tato fáze po několika měsících přirozeně utichá – nebo by měla utichnout. Poté přichází fáze, ve které se partneři seznamují s okolím a blízkými toho druhého. „Pokud to nenastane, jedná se o zdvižený prst, že dost možná jde o ne úplně zdravý vztah,“ uvádí.

Pozor na love bombing a izolaci

Ačkoli v určité míře je nemoc láskou v pořádku, je třeba odlišit tuto fázi od love bombingu. To je manipulativní technika, kterou si dotyční chtějí druhé připoutat, dokázat si vlastní hodnotu nebo vyléčit nejistotu. Love bombing nejčastěji končí rychlým rozchodem nebo velmi toxickým vztahem.

Mimo jiné se projevuje zahrnováním dary, komplimenty a velkými gesty, která pro začátek vztahu nejsou úplně přirozená. Nezřídka se objevují velká a okázalá vyznání lásky, označování druhého za spřízněnou duši či plánování společné budoucnosti. Například dovolené, sestěhování a podobně.

V love bombingu jde primárně o zahrnování láskou a pozorností s cílem vytvořit citové pouto a třeba i závislost. „Ve chvíli, kdy se to podaří, vztah manipulátora buď přestane bavit, nebo ho začne využívat ve svůj prospěch. Skoro výlučně se s ním setkávám u ženských klientek, ale samozřejmě to genderově může být opačně. A také se vyskytuje v LGBT+ vztazích,“ vysvětluje psychoterapeutka Markéta Šetinová.

„Love bombing bývá začátkem toxického vztahu a často vytvořením citového pouta nekončí. Manipulátor se uchýlí ke střídání zneužívání a zahrnování láskou, a to s cílem využít druhého pro svůj prospěch,“ dodává.

Nemocné láskou není třeba zatracovat

I proto je třeba přátele a blízké, kteří jsou na nějakou dobu „nemocní láskou“, nezatracovat. „Okolí by mělo svým blízkým naslouchat, netlačit je do ničeho. Měli by jim dát vědět, že je v pořádku, že jsou ve vztahu, ale dál by s nimi chtěli sdílet život,“ dodává Rottová.

Důležité také je neoznačovat vztah negativně nebo na ně netlačit, nepomlouvat nového partnera. „To může vést k tomu, že se váš blízký uzavře a nebude vám nic sdělovat,“ varovala s tím, že nejdůležitější je dát druhému najevo podporu a naslouchat mu.

„Pokud se jedná o zdravý vztah, je to prostě o trpělivosti. O vědomí, že je druhý člověk ve vztahu. Dopřát mu, ať si zamilovanost užije, a věřit, že se vrátí a zase budeme moct sdílet naše životy,“ uzavírá s tím, že i když druhému sdělíme, co nám vadí, nelze očekávat, že se to hned změní.