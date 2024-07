V tu chvíli byla koupelna komplet od krve. Bytyqi o drsném životě boxerky

Koukám, že jste si na léto pořídila ortézu. Zase nějaké zranění z ringu?

Z ringu tentokrát ne, je to únavová zlomenina. Po zranění oka, které jsem utržila v lednu při obhajobě titulu, jsem si našla nový koníček – ultramaratony. A jak jsem do toho skočila po hlavě, tak jsem se přetížila a bylo to. Stalo se mi to už před závodem, ale bylo mi líto si ho nezaběhnout, když jsem na něj tak dlouho trénovala. A teď řeším následky.

Počkejte, vy jste uběhla víc než sto kilometrů se zlomeninou?!

Dva týdny před závodem jsem nohu trochu šetřila, abych mohla běžet. Teď mám před sebou ještě velký ultramaraton v září ve Slovinsku, tak doufám, že se dám do té doby do kupy, abych ho zvládla spolu s přípravou na boxerský zápas, kterému samozřejmě přizpůsobím všechno. Ultramaraton je jen taková moje srandovní vedlejší kolej.