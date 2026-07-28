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Bouřkový úplněk ve Vodnáři nastane 29. července. Co znamená a jak ho využít?

Tereza Hrabinová
  12:04

horoskop vodnář | foto: Profimedia.cz

Ve středu 29. července 2026 v 16:35 SELČ nastane úplněk ve znamení Vodnáře. Letní lunární vrchol, kterému se tradičně říká také Bouřkový měsíc nebo Jelení úplněk (Buck Moon), bývá spojován se změnami, svobodou a potřebou vystoupit ze zajetých kolejí.

Kdy nastane červencový úplněk ve Vodnáři?

Úplněk ve znamení Vodnáře nastane ve středu 29. července 2026 v 16:35 SELČ. Přesný okamžik připadá na odpoledne, Měsíc proto bude nejlépe pozorovatelný večer po západu slunce a v noci z 29. na 30. července.

Červencový úplněk je známý pod několika názvy. Vedle označení Bouřkový měsíc se používá také Jelení úplněk (Buck Moon). Toto pojmenování pochází ze Severní Ameriky a odkazuje na období, kdy jelenům začíná dorůstat nové paroží: symbol obnovy, síly a růstu.

Ať už astrologii přikládáte větší význam, nebo ji berete spíše jako inspiraci k zamyšlení, může být právě konec července vhodnou příležitostí zastavit se a podívat se na svůj život s větším odstupem.

Úplněk ve Vodnáři bývá v astrologii spojován především se svobodou, změnou a autenticitou. Může přinést silnou potřebu vymanit se z toho, co nás dlouhodobě omezuje, přehodnotit své vztahy, pracovní směřování nebo místo, které zaujímáme mezi ostatními lidmi. Otevírá témata přátelství, komunit, spolupráce i budoucích plánů.

Co může způsobit úplněk?

Mnoho lidí popisuje, že během úplňku hůře usínají, spí neklidněji nebo se častěji budí. Jiní pociťují větší citlivost, silnější emoce nebo potřebu něco ve svém životě uzavřít.

Vliv úplňku na psychiku je individuální. Mnoho lidí popisuje zvýšenou citlivost, intenzivnější emoce nebo silnější potřebu vyřešit dlouhodobě odkládané záležitosti.

Co dělat při úplňku?

Zkuste například:

  • Zamyslet se nad tím, co vás dlouhodobě omezuje a kde se přizpůsobujete více, než byste chtěli.
  • Udělat si pořádek ve vztazích a přátelstvích a uvědomit si, kdo a co vám skutečně dodává energii.
  • Sepsat si nápady nebo sny, které jste odkládali ze strachu z názoru ostatních.
  • Dopřát si večer bez sociálních sítí a naslouchat více vlastním potřebám než okolnímu šumu.

Úplněk bývá tradičně spojován s obdobím vrcholící energie. Ve Vodnáři může být vhodným časem k přehodnocení toho, zda žijete v souladu sami se sebou, i k opuštění návyků nebo vztahů, které vás zbytečně brzdí.

Co znamená úplněk ve Vodnáři?

Symbolický rituál

  • Úplněk ve Vodnáři bývá spojován s osvobozením od starých vzorců.
  • Večer si vezměte papír a napište si dvě otázky: Co mě už delší dobu omezuje? Co bych dělal(a), kdybych se nebál(a) názoru ostatních?
  • Poté si napište tři konkrétní kroky, které vás mohou posunout blíž k životu, který chcete žít. Nemusí jít o velké změny. Někdy stačí jeden telefonát, jedno rozhodnutí nebo jedna věc, kterou konečně přestanete odkládat.

Vodnář je vzdušné znamení spojované s originalitou, nezávislostí, svobodou a budoucností. Astrologicky bývá považován za znamení inovací, nových myšlenek i odvahy jít vlastní cestou.

Úplněk proto může symbolicky upozornit na oblasti života, kde se příliš přizpůsobujete očekáváním ostatních nebo zůstáváte v situacích jen ze zvyku.

Často přináší uvědomění týkající se přátelství, partnerských vztahů, práce nebo komunit, jejichž jsme součástí. Může ukázat, kteří lidé nás skutečně podporují a kde naopak zbytečně vydáváme energii.

Vodnářská energie zároveň připomíná, že změna nemusí znamenat chaos. Někdy stačí přestat dělat věci způsobem, který už dávno nefunguje, a otevřít se nové perspektivě.

Úplňky v roce 2026

Další úplňky v roce 2026
MěsícDatumČas (SEČ)Tradiční názevSymbolika a význam
Srpen28. srpna06:18Jeseteří měsícVytrvalost, vědomé rozhodování a sklizeň výsledků vlastní práce.
Září26. září18:49Dožínkový měsícČas uzavírání, bilancování a poděkování. Příprava na klidnější část roku.
Říjen26. října05:11Lovecký měsícPříprava na zimu, shromažďování sil a zdrojů.
Listopad24. listopadu15:53Bobří měsícBudování zázemí, ochrana, vědomé zpomalení a příprava na zimu.
Prosinec24. prosince02:27Studený měsícVnitřní ticho, kontemplace a vědomí cykličnosti času. Uzavírá roční kruh.
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