Zanedlouho předáte titul Miss Universe Česko další ženě. Jaký byl rok s korunkou krásy?
Myslím, že to byl jeden z nejnáročnějších roků v mém životě. Upřímně jsem na začátku netušila, do čeho se pouštím, ale zpětně jsem nesmírně ráda, že jsem do toho šla. Tahle zkušenost mě neskutečně posunula a otevřela mi řadu dveří – například mě OSN pozvala, abych přednášela o problematice a prevenci HIV. Už samotné soustředění v Thajsku, které se konalo ještě před zahájením soutěže, jsem využila k tomu, abych se setkala s výzkumným týmem, z jehož dat jsem vycházela v diplomce. Platforma Miss Universe mi pomohla poznat se s lidmi, se kterými bych se jinak těžko dostávala do kontaktu.
Porucha příjmu potravy mi ničila život. Dostanete vnitřní hlas, který vámi manipuluje. Začínala jsem mít normálně ženskou postavu, ale agentuře se to nelíbilo.