Šikanovala mě a já tři roky nic neřekla ani manželovi, popisuje drobná blondýna

Vdaná matka tří synů nastoupí do korporátu a šéfová jí dává nesmyslné úkoly, dělá si z ní osobní řidičku, postupně ji psychicky deptá. Je to tak sugestivně a přesvědčivě napsané, že jsem s vámi prožívala to napětí a nervozitu kolem žaludku. Těžko se mi však vaše kniha zařazuje. Nejde o beletrii ani literaturu faktu.

Já bych skoro řekla, že je to motivační kniha. Protože vycházím i ze zpětné vazby, kterou mám. Byla jsem z ní dost nervózní, vlastně i z těch dalších ohlasů ve smyslu „přinutila jste mě přemýšlet“ nebo „pořád si díky vám připomínám některé věci a odhodlala jsem se je změnit“. Mile mě překvapilo, že čtenáři se pobavili, ale současně se nevytratilo to vážné téma. Proto říkám, že to může být motivační kniha. Přála bych si to. Vždyť každý desátý člověk je obětí šikany. A ta může být často nenápadná.

Muž snáší šikanu psychicky mnohem hůř. Trápí se déle a víc. My ženy, když najdeme ucho, které nás vyslyší, problém snadněji sdělíme.