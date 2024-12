Z dětského domova na jeviště. Matka odešla, otec mě bil, vzpomíná operní pěvkyně

Operní pěvkyně Bohumila Sommerová (43) prožila dětství v plzeňském dětském domově Domino, který se o ni staral až do jejích 26 let. Vystudovala Vysokou školu múzických umění v Bratislavě. Zpěvu se věnovala v Divadle J. K. Tyla v Plzni a s bratrem vystupovala na dalších koncertech. Teď učí hudební výchovu na základní škole. Má čtyři děti ve věku od sedmnácti do tří let, pro které je hudba také koníčkem. | foto: Anna Kovačič