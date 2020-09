Odborník: Děti potřebují různé domácí úkoly, některé je nemusí dostávat vůbec

Hodně dětí v září nenastoupilo do první třídy z důvodu odkladu školní docházky. Takových je v ČR asi dvacet procent. Je odklad prospěšný?

Česká republika patří k zemím, kde je procento odkladů poměrně vysoké. Z ekonomického hlediska je to problém, protože dítě zůstává ve vzdělávacím procesu o rok déle. Zdráhám se ovšem na problematiku dívat pouze z tohoto úhlu. Spíš bych se pídil po tom, zda to dětem pomáhá, nebo jsou s tím spojena nějaká rizika. Já žádná nevidím, ačkoli uznávám, že ne všechny odklady jsou nutné. Některé dostupné výzkumy dokonce ukazují, že u dětí později nastupujících do školy je méně často diagnostikováno ADHD, tedy porucha pozornosti. Určitě je lepší, když dítě půjde do školy o rok později, ale nebude vystaveno tlaku, který není schopno unést, než když do první třídy nastoupí a pak se bude dostávat do skluzu z hlediska adaptace na novou situaci a jiné nároky, které s sebou školní docházka nese. Dítě přichází z mateřské školy, tedy prostředí, které není zatíženo žádnými povinnostmi a kde se vše odehrává formou hry a na základě vlastní motivace a chuti, do prostředí, kde panuje každodenní zátěž v podobě plnění úkolů a povinností.