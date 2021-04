Blondýnky se mužům líbí nejvíc, ale postelové bohyně mají jinou barvu vlasů

Kniha by se neměla soudit podle obalu. Jenže ruku na srdce, to, co člověk vyzařuje, jeho vzhled, jestli je upravený a vhodně oblečený, patří k důležitým kritériím při výběru protějšku, zvláště u něžného pohlaví.

Muži mají po svém boku rádi atraktivní ženy, ať už to pro jednotlivce znamená cokoliv. Pojem krása je široký. A my dámy jsme si vědomé požadavků protistrany.

Kdyby tomu tak nebylo, neutrácely bychom horentní částky za módu a zkrášlovací produkty, nepátraly po tom, jak odstranit vrásky z tváře, jak rychle zpevnit zadeček, nebo neměnily barvu vlasů několikrát za rok.



V hlavní roli barva vlasů

Když se zeptáme, která ze slavných žen byla nekorunovanou „sex ikonou“ napříč desetiletími, pravděpodobně by většina odpovědí zněla: Marilyn Monroe, vlastním jménem Norma Jeane Mortensonová. A právě blondýnky jsou stále nejvíce žádoucí.



„Světlé vlasy jsou tradičně asociovány s mládím a krásou a blond ženy jsou považovány za ženštější. Často podle vědců mívají vyšší než průměrnou hladinu estrogenu, takže mají jemnější, atraktivnější rysy,“ uvádí Adam Durčák z e-shopu Ruzovyslon.cz, který prodává erotické pomůcky a zabývá se zdravou sexualitou.



Blondýnky považují muži za atraktivnější, přesto podle nich nepatří k nejlepším milenkám.

Označení „nejatraktivnější“ blondýnkám přisoudily i výsledky nedávného průzkumu britské seznamky pro zadané IllicitEncounters.com. Podle něj zhruba polovina (51 %) z 800 mužských respondentů hodnotí jako nejatraktivnější právě blondýnky. Za nimi se s velkým odskokem zařadily zrzky s 18 %, třetí místo obsadily ženy s přirozeně černými vlasy (15 %). Čtvrté místo pak patří brunetkám (14 %) a páté ženám s šedivými vlasy

(2 %).



Postelová bohyně

Nenechte se zmást. Blondýnky možná bodují na žebříčku atraktivity, prvenství mezi nejlepšími milostnými partnerkami jim ovšem nepatří. Podle respondentů daného průzkumu získaly zlatou medaili vášnivosti s přehledem zdánlivé outsiderky, a to brunetky, které se umístily jako předposlední.

To, že právě ony jsou v posteli lepší než ženy s jinou barvou vlasů, tvrdí

41 % mužů. Hnědovlásky jsou podle nich v sexu především dobrodružnější a otevřené novým zkušenostem. Blondýnkám v tomto ohledu patří druhé místo s 26 % hlasů. Muži u nich oceňují nadšení „pro věc“ a ochotu potěšit.



Černovlásky, které jsou podle mužů v posteli dominantní a poněkud výstřední, označilo jako nejlepší milenky 18 % respondentů, zrzky poté

12 % s tím, že jsou vášnivé a smyslné. Poslední místo opět patří ženám se šedými vlasy (3 %), které navíc muži popisují jako zkušené, ale náročné.

V číslech 1 ze 3 žen, které podvádějí, jsou brunetky, vyplývá to ze vzorku 2000 žen na přední britské seznamovací webové stránce pro vdané IllicitEncounters.com, kde se k nevěře přiznává více brunetek než žen s jinou barvou vlasů

2 z 5 mužů souhlasí, že brunetky jsou nejlepší milenky

Pouze 33 % žen jsou od přírody brunetky

Více než polovina mužů si myslí, že blondýnky jsou ve srovnání s jakoukoli jinou barvou vlasů nejatraktivnější

62 % mužů v průzkumu uvedlo, že u potenciální partnerky jim záleží na barvě vlasů, pouze 37 % uvedlo, že na dámské kštici jim nezáleží

Největší nevěrnice

Už dávno neplatí, že dobrodružství mimo vlastní domov vyhledávají hlavně muži. I mnoho dam se v posledních letech poohlíží po zpestření v podobě milence či milenky. A v tomto ohledu opět brunetky vyhrávají na plné čáře.



Třetina žen, které si na seznamce pro zadané hledají „bokovku", jsou hnědovlásky. Naopak nejvěrnější jsou podle výsledků vášnivé zrzky s pouhými 5 %.