Kult českých blogerek. Začaly psát ze zájmu, z nudy i v rámci terapie

Markéta Pavleje

Markéta Pavleje (38) Zakladatelka food blogu Kitchenette, podnikatelka a provozovatelka e-shopu Kitchenetteshop.cz, maminka tří dětí

Autorka kuchařky Kitchenette: Rok v kuchyni

Zakladatelka nadace Kitchenette for Animals a projektu Kitchenette SoMe

Někdo by si řekl, že měla práci snů. Markéta Pavleje totiž patřila mezi respektované make-up artistky a vizážistky a své umění prezentovala v prestižních módních časopisech. Jenže zároveň taky velice ráda vařila a navíc jí svět, který se točil jen kolem krásy, začal připadat příliš povrchní. A tak na popud manžela zkusila o jídle blogovat.

I když, jak přiznává, to pro ni byla v té době do velké míry „španělská vesnice“ a rozhodně neměla ambici, aby ji blog jednou živil.

Mezičlánek předurčující směr

Na otázku, jestli třeba za úspěchem blogu Kitchenette stojí i správné načasování, odpovídá jeho zakladatelka následovně: „Dobré načasování vždy hraje roli. Blogování v mém případě nikdy nemělo ambice přerůst v něco většího, šlo spíš o mezičlánek a hobby, ale měla jsem určitě štěstí, že jsem se touto cestou vydala v pravý čas,“ říká dnes už zároveň maminka tří dětí, která blog založila téměř před deseti lety. Markétě však stoprocentně pomohly i dokonalé fotografie, za kterými si autorsky sama stojí.

Zrodila se hvězda

Dnes už patří Markéta Pavleje mezi nejsledovanější blogerky ve svém oboru. Zpočátku přistupovala k tvorbě blogu spíše intuitivně: „Pamatuji si, že jsem nejdříve měla blog na Tumblru a sdílela recepty na Facebooku. Samotnou mě překvapovalo, kolik lidí ten recept ‚lajkuje‘ nebo komentuje, dokonce vyzkouší a přesdílí,“ uvádí s tím, že spíš čekala, že jí blog pomůže udat směr, úspěch nebyl prioritou.

Kitchenette jako úspěšný brand

Nakonec se ukázalo, že Markéta nakročila správně. Postupně ke své značce začala připojovat další projekty, založila dokonce e-shop. Během blogerských let jí ale také vzrostla konkurence. Přesto to blogem Kitchenette neotřáslo.

„Vždy jsem tak nějak dělala recepty, co mně samotné přišly zajímavé, inovativní a hodné přidání do sbírky. A tak je to dodnes. Nikdy jsem se na to nedívala tak, že bych přemýšlela, co bude ten další,úspěšný‘ recept,“ vysvětluje svůj styl práce blogerka.

Splněný sen

V souvislosti s vařením a blogováním si splnila i jeden ze svých snů a vydala vlastní kuchařku Kitchenette: Rok v kuchyni.

„Když jsem už tou dobou pár let blogovala, říkala jsem si, jaké by to bylo vydat recepty a fotky také knižně, na krásném papíru, s kvalitními záložkami. Vydala jsem si ji sama vlastním nákladem. Tedy jsem i vydavatelstvím,“ směje se a dodává, že měla poměrně jasnou představu, jak by kniha měla vypadat.

Iluze versus realita

Třebaže blogy a sítě mohou někdy působit jako obrázek dokonalého života, Markéta se netají tím, že se třemi dětmi a fůrou pracovních povinností nestíhá třeba každodenní vyvařování.

„V poslední době vařím méně a celkově jsou to časově nenáročné recepty, protože náš život se třemi dětmi se dost zrychlil. Ale samozřejmě vždycky celou rodinu nakrmím,“ vysvětluje.

Život bez příkras

Ani Markétino manželství není „bez škraloupu“, byť s mužem na sítích působí harmonicky. Blogerka se netají tím, že krize přišla s narozením dětí.

„Na pár měsíců jsme se rozešli a myslela jsem si, že už to takhle zůstane. Proto jsem i na Instagram napsala, že bych nečekala, že někdy budeme tam, kde jsme teď. S Jozefem jsem si užila perné časy, ale mohu říct, že je v mnoha ohledech výjimečný, takový nadčasový. A hlavně oceňuji, že mi byl vždy mentální oporou. Spousta lidí by nad mými nápady mávla rukou a neviděla v nich potenciál, ale Jozef mě vždy podpořil a věřil mi,“ je si vědomá jeho kvalit.