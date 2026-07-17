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Každé ženě bych přála aspoň víkend s Italem, říká spisovatelka Blanka Malá

Martina Procházková

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Blanka Malá | foto: Archiv Blanky Malé

Pět let žije na slunném jihu Itálie s o sedmnáct let mladším Italem Agostinem. Sbalit do kufru celý svůj život a odletět do Kalábrie chtělo odhodit strachy a předsudky a uvěřit ve skutečnou lásku. Co jí život na jihu dal a co v Itálii spisovatelka Blanka Malá dodnes postrádá?

Vzpomenete si na okamžik, kdy jste si řekla, že tento Ital bude mužem vašeho života?
Ano, vzpomínám… Bylo to na svátek Ferragosto v roce 2020. Osm měsíců poté jsem seděla v letadle směr Kalábrie, připravená nést odpovědnost za všechna rizika s tímto rozhodnutím spojená.

Co tomuto momentu předcházelo? Jak jste se s Agostinem potkali a kdy přeskočila jiskra?
Naše seznámení proběhlo za hodně zvláštních okolností, které popisuji v knize Láska ve špičce italské boty, a tak by teď nebylo fér tu situaci popisovat, abych ty, kteří se ke čtení mé knihy teprve chystají, nepřipravila o moment překvapení. Snad jen nastíním, že jiskra rozhodně nepřeskočila v den našeho seznámení. Nebyl ten správný čas, měla jsem těsně před třetím rozvodem a na další vztah v tu chvíli ani pomyšlení.

Jediné, na co si v Itálii stále nemohu zvyknout, jsou společné pozdní večeře. Jíst v deset večer je pro mě opravdu náročná disciplína, naštěstí to můj partner i jeho rodina tolerují a já se jich účastním jen výjimečně.

Blanka Maláspisovatelka

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