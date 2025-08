Dříve podnikala v Liverpoolu, ale přestalo se jí v práci dařit a vše v jejím životě už jí nedávalo smysl. Chtěla začít znovu, protože i v osobním životě jí to skřípalo. V té době měla většinu dětí už dospělých a usmyslela si, že je ten pravý čas na nový začátek. Podala tedy žádost o rozvod a rozhodla se odjet od rodiny. Děti nechala na starost bývalému manželovi a šla hledat štěstí.

„Jsem spokojená. Nelituji toho, že jsem se tak rozhodla. Když má žena děti, neznamená to, že jim vše podřídí až do konce svého života. Většina mých dětí je dospělá. Mám i mladší. Nejmladšímu je jedenáct let, ale jejich otec se o ně postará stejně dobře, jako bych to udělala já. Chtěla jsem ještě žít a všem je lépe, když vedle sebe nemají nešťastnou a frustrovanou matku. S dětmi jsem denně v kontaktu, vidíme se na videu a i ony jsou spokojené, když vidí šťastnou matku,“ uvedla.

Má za to, že se ženy rády staví do role oběti a zůstávají ve vztazích a rodinách i přes fakt, že jsou hluboce nešťastné. To má podle ženy pak za příčinu mnohé včetně psychických obtíží nebo rozvinutí vážného onemocnění. K tomu sama nechtěla dospět. Většinu života se věnovala dětem a má pocit, že nyní je s užíváním si na řadě ona.

„Ráda bych znovu našla lásku a žila spokojený život. Muži mě zatím mají jen jako povyražení a o to nestojím,“ pokračovala. Aby vypadala lépe, držela diety, zhubla pětadvacet kilo a má za sebou i pár zkrášlovacích zákroků. Když změna, tak zkrátka pořádná.

„Nejsem prošlé mléko, jsem svobodná žena bez data expirace. Ženy, přestaňte myslet jen na ostatní. Buďte sobecké a žijte, dokud na to máte síly. Jsem ráda, že jsem našla odvahu a dovolila si před šedesátkou ještě něco krásného prožít,“ doplnila pro Daily Mail.