„Vždy jsem si přála mít miminko co nejdřív. Nechtěla jsem čekat na to, až budu mít po třicítce a nakonec budu muset volit formu umělého oplodnění. Jsem v tom nejlepším věku a jsem nesmírně šťastná, že se nám to povedlo. Na miminko už se strašně moc těšíme,“ uvedla Jessy v pořadu Love Don’t Judge.
Vystupují jako dvě ženy a jako ženy se i cítí. Díky neúplné proměně přítelkyně Jessy se mohly dočkat potomka přirozenou cestou. Nemá totiž ještě ženské genitálie, ačkoli jako žena vystupuje a delší čas je součástí transgender komunity.
„Obě máme stejný vkus, milujeme plastiky a velmi si rozumíme. Málokdo by měl tolik pochopení jako my. Jsme šťastné. Moc lidí nás nechápe, ale my tu nejsme od toho, abychom někoho přesvědčovaly o tom, co si má myslet. Buď nás milují nebo nenávidí a tak to je. My jsme šťastné a spokojené. A vždy se najde někdo, kdo bude mít na svět jiný pohled, ať už budeme vypadat jakkoli,“ uvedly ženy.
Nejlépe přijala zprávu o těhotenství rodina, která se na miminko velmi těší. Nadšené jsou především babičky, které už se vidí, jak vozí kočárek a miminko rozmazlují. „Ty komentáře s přáním smrti píší vždy lidé, které nás vůbec neznají. Ale jsme na to vlastně zvyklé, protože už i náš vzhled je pro mnoho lidí extrémní a vždy měli lidé tendence nám něco takového psát,“ pokračovala přítelkyně Jessy Vienna.
Miminko přijde brzy na svět a doma už mají ženy vše připravené, kdyby se náhodou rozhodlo přijít na svět ještě o trochu dřív. „Nic nepodceňujeme, chodíme na předporodní kurzy a máme vše, co budeme potřebovat,“ dodaly.