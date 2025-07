„Velmi nám ty chvilky s kojením chybí. S manželem jsme si to užívali. Byli jsme si mnohem blíž, byli jsme na sebe napojeni a měli krásný vztah. Lidé si myslí, že jde o něco extrémně sexuálního, ale tak to není. Ano, je to intimní. Ale nepotřebujeme to k tomu, abychom byli v pohodě co se sexu týče. V této oblasti nemáme žádný problém,“ uvedla žena pro Daily Mail.

Nyní se snaží znovu spustit laktaci. Stimuluje ňadra, snaží se odsávat, bere doplňky stravy, které kojení podporují. A věří, že když se bude opravdu snažit, mléko se opět spustí. Mnozí ji ale říkají, že se mléko spouští jen v případě, že se narodí miminko a začnou na laktaci pracovat hormony.

„Četla jsem o ženách, které začaly kojit a nebyly ani těhotné a neměly děti. Myslím, že je to možné. Já už vím, jak to u mě funguje a věřím, že mléko opět přijde. Nechceme dalšího potomka. Milujeme naše děti, ale cítíme se kompletní v aktuální sestavě a další miminko u nás nepřipadá v úvahu,“ pokračovala žena.

O kojení její manžel velmi stojí a věří, že se mléka brzy dočká. Měl rád sblížení s manželkou i chuť mléka, které produkovala. „Vím, že jsme pro mnoho lidí za blázny. Nevidím na tom nic bláznivého. Není to nechutné, to jen společnost stále opakuje, že je mléko pouze pro miminko. Ale je to nesmysl,“ doplnila.