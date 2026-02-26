Bisexualita mýty opředená. Ne, opravdu nejde o módní trend či nevyjasněnost

Premium

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Klára Lyons
Bisexualita dnes patří k nejčastěji diskutovaným sexuálním orientacím. Zatímco mnoho heterosexuálních jedinců nahlíží na bisexuály jako na ty v „přechodném období“, lidé s touto orientací hlásí, že nejde o přechodnou fázi, nebo dokonce módní trend. Mohou bisexuálové preferovat jedno pohlaví? A jaké jsou zkušenosti lidí, kteří se k této orientaci hlásí?

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Historicky byla sexualita v mnoha kulturách chápána v mnohem širších kategoriích než dnes. Ve starověkém Řecku nebo Římě byly intimní vztahy s různými pohlavími běžné a těžko by se daly zařadit do dnešních škatulek.

Moderní pojetí bisexuality jako identifikovatelné sexuální orientace se začalo formovat až s nástupem sexuologie na přelomu devatenáctého a dvacátého století. I když se terminologie měnila, lidstvo má napříč dějinami bohaté zkušenosti s přitažlivostí k více než jednomu pohlaví.

Bisexualita je dnes viditelnější a lidé mají víc možností ji pojmenovat. Dříve byla sexualita mnohem svázanější jednou normou, o odlišnostech se často mlčelo a mnoho lidí v tom zůstávalo samo. Dnes jsou informace dostupnější, roste důraz na lidská práva a postupně je i bezpečnější být upřímný k sobě i okolí.

„V mládí jsem se zamilovávala do žen. Pak jsem ale potkala muže, do kterého jsem se bláznivě zamilovala.“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Odhalená poprsí, dokonalé křivky a masky. To nejlepší z karnevalu v Riu

Rio de Janeiro opět hýřilo barvami.

Festival v brazilském Riu de Janeiro za poslední roky odhalil mraky skvělých tanečníků i tanečnic a jejich propracované kostýmy. Podívejte se do naší galerie na výběr těch nejpikantnějších...

Odhalená těla i oslnivé kostýmy. Rio de Janeiro ožilo karnevalem

Festival v Rio de Janeiru opět ožil maskami a tancem.

Brazilské Rio de Janeiro opět hýří barvami a městem se nese hudba. Karneval přináší obnažená těla, dokonalé kostýmy a radost. Podívejte se do naší galerie na výběr masek, které na sebe letos...

Trvalá, suchý šampon i Živé květy. Krása made in socialistické Československo

Přehlídka módních účesů v Praze v roce 1967.

V šedesátých letech se účesy šplhaly do výšin, o jakých si může nechat snít i Marge Simpsonová, v osmdesátkách zase letěla krepatá trvalá. Ani šedivé období, kdy vládla strana a unifikace,...

Za nadbytečná kila mohlo před mnoha lety zlomené srdce, říká Andrea po proměně

Andrea v minulosti a Andrea dnes

Jednačtyřicetiletá Andrea Kupková se po porodech dvou dětí do zdravého životního stylu opřela ještě víc než v minulosti. Jako mladá holka milovala párty, kde si dopřávala koktejly – a váha šla...

Slavní, kterým manželství vydrželo jen krátkou dobu

Slavní, kteří si řekli ANO, ale moc dlouho jim to nevydrželo.

Někdy láska nevydrží a pár si jde raději po svých. A ač se dva snaží sebevíc, nemá smysl ve vztahu přetrvávat. Mnohé slavné hvězdy spolu vydržely jen pár hodin, jiné týdny, další měsíce. Každopádně...

Bisexualita mýty opředená. Ne, opravdu nejde o módní trend či nevyjasněnost

Premium
Nejsou homosexuální ani bisexuální. Když sledují porno, přesto vyhledávají...

Bisexualita dnes patří k nejčastěji diskutovaným sexuálním orientacím. Zatímco mnoho heterosexuálních jedinců nahlíží na bisexuály jako na ty v „přechodném období“, lidé s touto orientací hlásí, že...

26. února 2026

Nešťastní v práci? Roli hraje malá výplata i neúcta. Možná je čas na změnu

Ilustrační snímek

Zní to až neuvěřitelně, ale podle nedávného průzkumu je až 60 procent lidí ve svém zaměstnání nespokojených. Proč tomu tak je a jak to změnit?

26. února 2026

Otužování bez mýtů. Chlad léčí tělo a umí navodit dobrou náladu

Ilustrační snímek

Otužování láká stále více z nás. Kolem studené vody ovšem panuje řada mýtů. Není to soutěž ani test odvahy. Když se k chladu postavíte s respektem a rozumem, může posílit tělo, zklidnit mysl a...

26. února 2026

Spojte zdravé návyky do jednoho. Tiktokový trend chválí i odborníci

ilustrační snímek

Dechová cvičení, meditace, péče o pleť, pravidelný pohyb … Zní to všechno skvěle, ale kde na to vzít čas? Péče o sebe samé většinou na seznamu priorit sklouzne na poslední místo. Nový trend ze...

26. února 2026

Slzy u moře, šok z paneláku. Vyměněná manželka letěla do Itálie

Stesk po rodině dohnal Dášu k slzám. Přála si, aby mohli být u moře s ní.

Nová Výměna manželek zavedla diváky do slunné Itálie. Pohodová Dáša si vyzkoušela život v rodině s úplně jiným životním stylem a musela se poprat s jazykovou bariérou. Zdeňka si připomněla, jaký je...

26. února 2026

Chci sex víc než on. Co s tím, když má muž menší libido, příčiny mohou překvapit

Premium
ilustrační snímek

Nemyslí na nic jiného, sex je hlavním objektem jejich zájmu. To se o mužích většinou říká. Jenže někdy je to jinak. A my ženy pak marně toužíme, stydíme se a hledáme chybu v sobě.

25. února 2026

Podle lékařů už tu neměla být, žena světu ukazuje svou chuť žít

Dávali jí minimální šance na život. Neměla tu už dávno být. Přesto lékařům...

Britka Sarah Begumová po porodu vypadala jako zdravé miminko a zhruba do jednoho roku její rodiče neměli pocit, že by s ní něco bylo jinak. Pak si ovšem začali všímat znepokojivých detailů a skončili...

25. února 2026  11:01

Z OnlyFans k víře. Influencerka opustila milionové příjmy a začala nový život

Charlotte Divine

Dvaadvacetiletá Charlotte Divine si měsíčně díky prodeji lechtivých fotografií přišla v přepočtu i na tři sta tisíc korun. Ale nahota už pro ni byla příliš, a proto udělala zásadní životní krok,...

25. února 2026  8:14

Aromaterapie využívá vůně pro krásu i zdraví. Volíte správné olejíčky?

Vonné oleje se hojné používají k léčbě a odbourání stresu především v...

Stará jako lidstvo samo - to je aromaterapie, léčebná metoda, která uplatňuje působení vůní na lidské tělo i mysl. Už před tisíci lety, možná mnohem více než dnes, naši předci využívali účinky...

25. února 2026

Dostaňte vztek pod kontrolu. Přinášíme tipy, jak tyto emoce zvládnout

Ilustrační snímek

Hněv je přirozená reakce, každý se někdy rozzlobí. Problém nastává ve chvíli, kdy vás vztek naprosto ovládne. Potíže však můžete mít i tehdy, když naštvání v sobě dusíte. Co s tím?

25. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bez chemie není láska. Může vztah, kde už to mezi vámi nejiskří, vydržet?

Ilustrační snímek

Aby vztah fungoval a aby to v něm jiskřilo, musí se dostavit to, čemu lidově říkáme chemie. Jenže co když časem vyprchá jako pára nad hrncem, nebo se dokonce vůbec nedostaví? Přečtěte si příběhy...

25. února 2026

KVÍZ: 20 otázek o rakovině. Zvládnete na všechny odpovědět?

Ilustrační fotografie

Rakovina postihuje miliony lidí po celém světě a její příčiny jsou různé – genetika, životní styl či infekce. Vyzkoušejte si tento kvíz a zjistěte, co víte o prevenci, diagnostice a léčbě tohoto...

vydáno 25. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.