Historicky byla sexualita v mnoha kulturách chápána v mnohem širších kategoriích než dnes. Ve starověkém Řecku nebo Římě byly intimní vztahy s různými pohlavími běžné a těžko by se daly zařadit do dnešních škatulek.
Moderní pojetí bisexuality jako identifikovatelné sexuální orientace se začalo formovat až s nástupem sexuologie na přelomu devatenáctého a dvacátého století. I když se terminologie měnila, lidstvo má napříč dějinami bohaté zkušenosti s přitažlivostí k více než jednomu pohlaví.
Bisexualita je dnes viditelnější a lidé mají víc možností ji pojmenovat. Dříve byla sexualita mnohem svázanější jednou normou, o odlišnostech se často mlčelo a mnoho lidí v tom zůstávalo samo. Dnes jsou informace dostupnější, roste důraz na lidská práva a postupně je i bezpečnější být upřímný k sobě i okolí.
„V mládí jsem se zamilovávala do žen. Pak jsem ale potkala muže, do kterého jsem se bláznivě zamilovala.“