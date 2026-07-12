Nejde o nic složitého. Stačí čistý papír a tužka na seznam položek v jednotlivých „životních regálech“. Pak už je jen potřeba si ujasnit, co ze svého života vyškrtnout – a co naopak doplnit. „Hlavně je důležité udělat si na inventuru čas a vzít to opravdu zgruntu. Být k sobě naprosto upřímní,“ zdůrazňuje psycholožka Martina Masopustová.
Psychologové, osobní a vztahoví kouči i personalisté se shodují, že osobní inventura je dobrý způsob, jak si v životě udržet správný kurz. „Spousta výzev, které potřebujete průběžně zvládat, samozřejmě vůbec nepočká a musíte je řešit ad hoc. O to víc se vyplatí se jednou za pár let cíleně zastavit a systematicky si projít základní oblasti svého života: zdraví, práci a vztahy,“ říká psycholog Petr Kačena.
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„Už jen to, že si věci zvědomíte, vám poskytne dobrou zpětnou vazbu, jestli směřujete tam, kam skutečně chcete, nebo zda je nutné přijmout nějaká opatření a směr upravit,“ dodává. Zároveň upozorňuje, že při posuzování jednotlivých položek je třeba zohlednit, v jaké životní fázi se právě nacházíte.
Co má tedy smysl řešit ve dvaceti, třiceti, čtyřiceti letech a dál?