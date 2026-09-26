Představy o kráse podléhají době a kultuře. Ve východní Asii směřují muži více k androgynnímu vzhledu, africký kmen Wodaabe zase preferuje zářivé bělmo a běloskvoucí zuby a například starořecký dramatik Aristofanes uvedl mezi znaky mužské krásy silné hýždě a malý penis. Podle anket, výzkumů a sociálních sítí by dnešní ideální muž měl mít husté vlasy, svalnatou atletickou postavu s užším pasem a širokými rameny, výraznější čelist a lícní kosti, plné rty a pronikavé oči. Michelangelův David má tak podle současných požadavků malé svaly a příliš výrazný nos.
Muži podstupují zákroky u plastických chirurgů: od vytvarování čelisti přes implantáty navozující vzhled vypracované muskulatury až po prodloužení nohou.