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Bigorexie i bušení kladivem do čelisti. Jakou cenu má dokonalé mužské tělo?

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

O tom, jak je ženám vnucován ideál krásy, se píšou knihy, točí dokumenty a filmy, přednáší se o tom na školách. Je dobré a důležité věnovat tomuhle tématu pozornost. Neměli bychom však zapomínat, že se tlak na vzhled týká i mužů – obzvláště v dnešní digitální době.

Představy o kráse podléhají době a kultuře. Ve východní Asii směřují muži více k androgynnímu vzhledu, africký kmen Wodaabe zase preferuje zářivé bělmo a běloskvoucí zuby a například starořecký dramatik Aristofanes uvedl mezi znaky mužské krásy silné hýždě a malý penis. Podle anket, výzkumů a sociálních sítí by dnešní ideální muž měl mít husté vlasy, svalnatou atletickou postavu s užším pasem a širokými rameny, výraznější čelist a lícní kosti, plné rty a pronikavé oči. Michelangelův David má tak podle současných požadavků malé svaly a příliš výrazný nos.

Muži podstupují zákroky u plastických chirurgů: od vytvarování čelisti přes implantáty navozující vzhled vypracované muskulatury až po prodloužení nohou.

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Bigorexie i bušení kladivem do čelisti. Jakou cenu má dokonalé mužské tělo?

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O tom, jak je ženám vnucován ideál krásy, se píšou knihy, točí dokumenty a filmy, přednáší se o tom na školách. Je dobré a důležité věnovat tomuhle tématu pozornost. Neměli bychom však zapomínat, že...

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