Píše se 17. leden 1922 a Tess Curtisová a elektroinženýr Horace Lawrence White se v Oak Parku v americkém Illinois radují z narození dcery Betty Marion. Krev má pořádně namíchanou – matka je anglického a řeckého původu, otec k anglickým genům přidal ještě dánské. Během velké hospodářské krize se rodina přestěhovala do mekky zábavního průmyslu, Los Angeles.
Betty navštěvovala Horace Mann School Beverly Hills a Beverly Hills High School a už ve škole napsala první divadelní hru. Touhle prací se jednou chtěla živit, ale nakonec byla její kariéra mnohem barvitější.
Její postoj k sexualitě rozhodně nebyl prudérní. Jednou prohlásila: „Je mi jedno, s kým spíš. Zajímá mě jenom, jestli jsi slušný člověk.“