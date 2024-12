Její básně jsou na síti hitem. Jsem šílený chaotik, možná proto jsem sama, míní

Vzpomínáte si na okolnosti první básničky, kterou jste umístila na sítě?

Tehdy moje mladší sestra chtěla zhubnout a změnit si vlasy, jak to viděla na sociálních sítích. A já jsem se naštvala, že tam přece není realita! Jenže mladé holky v jejich vlivu vyrůstají a nedochází jim, že takto nemůžou vypadat – tedy dokud někdo nepřijde na to, jak přenést filtry rovnou na obličej. Přišlo mi škoda, že v oklopení insta světem a trvalou hezkostí přestáváme mít rádi přirozenou krásu. Začala jsem o tom psát a ono se to samo začalo rýmovat. Když jsem si to pak po sobě přečetla, zjistila jsem, že to má i nějaký rytmus.

Na vašem profilu se člověk zastaví a pobude tam. Schválně popíráte podstatu povrchního Instagramu?

Zdvořilostní konverzace mi nikdy nešly. Mám potřebu jít do hloubky, v ní se teprve dokážu otevřít. Možná proto je můj instagramový profil už od začátku taková hluboká díra.