Co jste si naposledy ušila?

Šaty podle svého střihu, potřebovala jsem rychle něco na sebe.

Takže když nemáte v šatníku nic, co by se vám zrovna líbilo, sednete k šicímu stroji?

Ano, je to výhoda. Jednou jsem takhle o víkendu šla na svatbu, otevřela skříň, ale nic se mi tam nezamlouvalo, tak jsem dopoledne sedla ke stroji a odpoledne měla na sobě nové šaty.