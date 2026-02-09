„Můj život se mi rýsuje na obličeji a já nemám z vrásek vůbec žádný strach.“ To jsou vaše slova z jednoho podcastu. Co pro vás znamená stárnutí?
Stárnutí je pro mě přirozený průběh života, kdy se akumulují naše léta, která na planetě trávíme – a to jak duševně, tak fyzicky. Život má začátek i konec a stárnutí vnímám jako biologický proces, během kterého jsme snad čím dál moudřejší, zatímco naše tělo je čím dál opotřebovanější. I když se o něj staráme, působí na nás oxidační stres, buňky stárnou a nedělí se už tak rychle. To se přirozeně odráží i na kůži, která je pak vrásčitá a tenčí.
Po třicítce bychom k sobě měli být obzvlášť pozorní, protože tělu už docházejí vlastní zdroje a nerovnováha se při špatné péči může rychle prohlubovat.