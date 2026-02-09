Nejlepší kolagen je vývar. U náhražek nelze ovlivnit, kde je tělo využije, říká vědkyně

Premium

Fotogalerie 11

Vědkyně a podnikatelka Barbara Paldus se zaměřuje na výzkum i výrobu dermokosmetických přípravků na rostlinné bázi, jež podporují mikrobiom. | foto: Anna Kovačič

Anna Bortlová
  20:00
Barbara Paldus má na svém kontě více než padesát patentů. Své vědecké poznatky nyní zúročuje v kosmetické značce, kterou založila v roce 2018. „Krémy pomůžou naší pleti jen zhruba ze čtyřiceti procent. Nejdříve musíme uzdravit střeva,“ říká vědkyně.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Můj život se mi rýsuje na obličeji a já nemám z vrásek vůbec žádný strach.“ To jsou vaše slova z jednoho podcastu. Co pro vás znamená stárnutí?
Stárnutí je pro mě přirozený průběh života, kdy se akumulují naše léta, která na planetě trávíme – a to jak duševně, tak fyzicky. Život má začátek i konec a stárnutí vnímám jako biologický proces, během kterého jsme snad čím dál moudřejší, zatímco naše tělo je čím dál opotřebovanější. I když se o něj staráme, působí na nás oxidační stres, buňky stárnou a nedělí se už tak rychle. To se přirozeně odráží i na kůži, která je pak vrásčitá a tenčí.

Po třicítce bychom k sobě měli být obzvlášť pozorní, protože tělu už docházejí vlastní zdroje a nerovnováha se při špatné péči může rychle prohlubovat.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Žádoucí ošklivost. Kontroverzní česká olympijská kolekce v konkurenci obstojí

Olympijská kolekce pro ZOH 2026 v Miláně a Cortině. Krasobruslařka Natálie...

Vypadá to, že se blýská na lepší časy. Český olympijský výbor snad konečně pochopil, že olympijská kolekce může být jak účelným, tak i módním počinem. Oděvy pro hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo...

Slavné hvězdy, kterým alkohol zničil život i kariéru

Slavní, kteří propadli alkoholu.

„Suchý“ únor je v plném proudu. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které bez alkoholu nedokázaly být mnohdy ani jeden den, natož měsíc. Propadly alkoholu a způsobily tím nejen sobě obrovské...

Krásky, které letos budou na zimních olympijských hrách

Krásky zimních olympijských her roku 2026

Jsou nejen skvělé ve sportu, ale navíc jsou i velmi pohledné. Podívejte se do naší galerie na hvězdné sportovkyně, které letos dorazí na Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a jsou in i na sociálních...

Žena zhubla díky injekcím. Pak přišel šok, narostla jí extrémní prsa

Žena má obří poprsí, které je na jednu stranu lákadlem pro muže, ale noční...

Třicetiletá Britka Tianna Moonová z Velké Británie byla v sedmém nebi, když se jí konečně po trápení s nadváhou podařilo díky injekcím na hubnutí a operaci shodit přebytečná kila. Radost ale brzy...

Trapasy slavných na place. Tak se znemožnili před ostatními

Trapasy se nevyhýbají ani slavným hvězdnám.

Každému z nás se někdy stal trapas, na který by raději zapomněl. A jinak na tom nejsou ani slavné hvězdy, které trapasy prožily rovnou během natáčení a nikdy na ně nezapomenou. Podívejte se do naší...

Nejlepší kolagen je vývar. U náhražek nelze ovlivnit, kde je tělo využije, říká vědkyně

Premium
Vědkyně a podnikatelka Barbara Paldus se zaměřuje na výzkum i výrobu...

Barbara Paldus má na svém kontě více než padesát patentů. Své vědecké poznatky nyní zúročuje v kosmetické značce, kterou založila v roce 2018. „Krémy pomůžou naší pleti jen zhruba ze čtyřiceti...

9. února 2026

Místo zeleniny maso. Žena změnila stravu a dočkala se vytoužených potomků

Molly Brownová

Než se stala Molly Brownová z Nevady maminkou, prodělala osm potratů a dvě kola cyklu umělého oplodnění. Ze zoufalství zkusila po letech veganství maso a k jejímu překvapení otěhotněla. „Nejedla jsem...

9. února 2026  11:04

Slavní, kteří jsou rodina. Tyto příbuzenské vztahy byste nečekali

Slavní příbuzní

Podívejte se do naší galerie na slavné osobnosti, u kterých byste zřejmě ani neřekli, že mohou být příbuznými. A přesto je to tak. Příbuzný je Michael Douglas se Scarlett Johanssonovou, Marisa Tomei...

9. února 2026  8:29

Nový monitor glukózy: CareSens Air dává diabetikům svobodu

Komerční sdělení
CGM Senzor CareSens Air: nový systém kontinuální monitorace glukózy s mobilní...

Měření glykémie nemusí znamenat neustálé píchání do prstu a přerušování denních aktivit. Systém kontinuálního monitoringu CareSens Air nabízí moderní řešení, které kombinuje přesnost měření s...

9. února 2026

Krásná i v chladu a mrazech. Dejte pleti tu nejlepší péči

Ilustrační snímek

Nízké teploty, vítr a suchý vzduch představují pro tvář i make-up opravdovou výzvu. Zeptali jsme se, jaké textury volit a čemu se vyhnout, aby líčení zůstalo svěží po celý den. Odpovídá vizážistka...

9. února 2026

Pár kapek ničí sebevědomí i intimitu. Inkontinencí trpí až milion lidí

Ilustrační snímek

Porod, náročné těhotenství, opakované záněty, sedavé zaměstnání, obezita a ochabnutí svalů, stáří, stres... inkontinence je problémem řady žen, přitom se o něm téměř nemluví. Odborníci doporučují...

9. února 2026

Pro dlouhé zimní večery. V těchto kouscích vám bude teplo a dobře

Domácí souprava, cena 629 Kč

I když se dny už zase pomaloučku, polehoučku prodlužují, nevlídné počasí nás večer většinou spolehlivě zažene do tepla domova, kde se chceme zachumlat a relaxovat. Máte pro toto nicnedělání co na...

9. února 2026

Co vám přinese nový týden? Horoskop od 9. února pro všechna znamení

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

9. února 2026

Lucie Výborná: Neúspěchů bylo v životě hodně, už je ale neberu úkorně

Premium
Lucie Výborná

Opustila rozhlas, ale ne samu sebe. Moderátorka Lucie Výborná vypráví, jak si musela položit otázku: A co já? Taky o komfortních zónách, ze kterých je potřeba vystupovat. O tichu antarktické pláně. O...

9. února 2026

Příběh Honzy: Nevěra otce mi vzala iluze, nemůžu s ním ani mluvit

Ilustrační snímek

Myslel jsem si, že vztah mých rodičů je naprosto v pohodě. Sice už jsem pár let z domu, ale nic nenasvědčovalo opaku. Jenže se stala taková věc, že jsem otce načapal s milenkou a nedovedu se s tím...

9. února 2026

Věk úzkosti. Jak nás mění nejistota i proč má vliv na sex. Deprese má evoluční důvod

Premium
Úzkost zvyšuje i dlouhodobý nedostatek peněz a tíseň z nepředpokládaných...

Strach z neznámého či nepředvídatelného je ze všech strachů ten největší. Říkáme mu nejistota. Nemáme-li nad událostmi kontrolu, nemůžeme-li je ovlivnit, nevíme-li, co přijde a na co se připravit,...

8. února 2026

Falešné, přesto slavné: AI siamská dvojčata září na Instagramu

„Ženy“ jsou na Instagramu za hvězdy.

Říkají si Valeria a Camila, mají být z Miami a jsou siamská dvojčata. Nejsou to ovšem reálné ženy. Vytvořila je umělá inteligence a je až neskutečné, jak rychle se staly populárními. Postují...

8. února 2026  10:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.