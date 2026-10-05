S bývalou baletkou se potkávám ve staré varně pivovaru Braník. Pivo se tu už dávno nevaří a ve zrekonstruovaných prostorách sídlí soukromá taneční konzervatoř. Právě studentům Tanečního centra Praha se Anna Homola stará o kostýmy. „Na některá představení je pomáhám i vymýšlet a šít, vedení mě už oslovilo i jako návrhářku. Především ale o oděvy pečuju. Musím je vyprat, zašít a připravit na dané představení. Jsme na to dvě a práce máme pořád hodně. V jednom vystoupení tančí klidně šedesát studentů a každý má několik kostýmů,“ vysvětluje mi Anna, zatímco mě budovou provází. Taneční sály střídají malé třídy, kde se studenti, když zrovna nevytáčejí piruety, učí matematiku a další předměty.
Láme se to ve třiceti. Konec kariéry je pro baletky těžké téma, říká Anna Homola
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