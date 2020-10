Babičky a sladkosti. Nedělejte z nich strašáka, ale zasáhnout musíte

„Babička dává ročnímu dítěti kečup, smažené hranolky, bílé pečivo. Každý ústrk nebo pláč řeší bonbónem a k večeři dává malé párky.“ I takové problémy se řeší na webových portálech pro maminky, nebo je možná řešíte právě teď vy.

Podle psycholožky Ivy Kubešové naštěstí takových prarodičů za poslední dvě dekády ubylo. Nejen babičky jsou, co se stravování týče, čím dál tím víc obezřetné a vzdělané.



Jak vidno, nemusí jít pouze o sladkosti. Máte nějakou představu o tom, co by vaše dítě vysloveně jíst nemělo, ale babička to stejně nedodržuje? Skoro to vypadá, že vám to dělá naschvál?

„Přijde mi, že v dnešní době počet prarodičů, které mermomocí chtějí kompenzovat na vnoučatech přísun sladkostí, které v dřívější době nebyly tak dobře k sehnání, opadl. Pokud se vám opravdu opakovaně nedaří s babičkou nebo dědečkem dohodnout na tom, jaké množství sladkostí dětem dávat, je velmi pravděpodobné, že se jedná o takzvaně zástupný problém,“ říká Iva Kubešová a dodává.

„Pokud panuje mezi starší a mladší generací nějaké jiné napětí, mohou ho prarodiče takzvaně filtrovat přes děti formou takovéto lehké, nebo i poměrně nepříjemné rebelie.“

Nekritizujte, žádejte

„Babičky jsou přeci od toho, aby rozmazlovaly, ne?“ traduje se. Jenže vy byste byli raději, aby vám byly partnerem než silou, se kterou se musíte stále přetlačovat, že? Babička s dědou zkrátka chtějí, aby je vaše děti měly rády. Prarodiče mají na to, aby si získali jejich přízeň krátkou dobu a sladkosti, jim cestu k tomu usnadňují.

Promluvte si s prarodiči o situaci v klidu a s láskou. I když to myslíme dobře, často máme tendenci druhému říkat „Nelíbí se mi, že děláš...“. To může vést ke konfliktnímu rozhovoru. Pokud se vám podaří s prarodičem najít chvilku na výměnu názorů, snažte se neútočit a neobviňovat, zkrátka nesměřujte kritiku na babičku/dědu.

Místo toho vyjadřujte obavu o zdraví a návyky dítěte, mluvte o svých pocitech a vysvětlete, proč byste si to takto přála. Spíše než cestou výtek běžte cestou přání a proseb. Mnohem snáze se konverzací posunete dál, pokud si dotyčný bude myslet, že vám dělá laskavost, než když bude mít pocit, že všechno pokazil a měl by se začít omlouvat.

Určete konkrétní produkty, které jsou v normě

Pravděpodobně máte lepší přehled o tom, co se na dnešním trhu dá koupit. Alternativ k dětským nezdravým pamlskům je dnes již tolik, že nemůžete po babičce chtít, aby ve svých letech ještě v drogerii nebo obchodním domě luštila etikety.

„Usnadněte babičce práci a domluvte se na pamlscích, které jsou podle vás snesitelné a nebude vám vadit, když je babička ve slabou chvilku vytáhne,“ radí psycholožka.

Pokud jde o krátkodobé pobyty u prarodičů a babička s dědou prostě občas „ujedou“, nemusíte se bát. Pro dítě jsou nakonec nejlepším vzorem ve stravování stejně rodiče, to ani babička s dědou nepřebijí. Pokud budete doma nadále dobrým příkladem, nemusíte se bát, že vám víkend či prázdniny u babičky dítě „zkazí“.

Tak či tak, nemá cenu se snažit komunikovat svoji nespokojenost s chováním prarodiče přes dítě. Nedaří-li se domluvit dlouhodobě, hledejte opravdovou příčinu vzájemného komunikačního problému.