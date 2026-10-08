Věděla jsem své, ale dlouho jsem mlčela
Když se syn konečně rozhoupal k tomu, že se ožení, byla jsem štěstím bez sebe. Jeho milá byla v očekávání, a to byla opravdu fantastická novinka! Vždycky jsem si přála, aby jednou založil rodinu. Mám ráda děti, léta dělám ve školce a myslela jsem si, že mám dost zkušeností na to, abych mohla pomoct s výchovou vnoučete.
Samozřejmě opatrně, protože z práce moc dobře vím, jak jsou někteří rodiče hákliví na to, že jim někdo radí a plete se jim do výchovy. Nicméně jsem se odjakživa považovala za diplomatku, uměla jsem podávat informace tak, že si i ty nejzatvrzelejší matky ve výsledku mohly myslet, že si na vše přišly samy, a ne že jim ty dobré rady někdo násilím vnucoval. Prostě jsem si v tomhle věřila, ale jen do chvíle, než se narodil vnuk a moje snacha se rozhodla, že se stane „matkou roku“.
Na porod se pečlivě připravovala, načetla snad všechnu odbornou literaturu, která existovala, včetně té zahraniční. Každé její rozhodnutí bylo podložené názorem odborníků, podcasty nebo moderními knihami o respektující výchově.
Když jsem ji pak navštívila v porodnici, abych se pokochala narozeným vnoučkem, nestačila jsem se divit, co všechno požadovala po personálu za služby. Zírala jsem, ale mlčela, pojmy jako „respekt k rodičce a k jejím přáním“ létaly vzduchem a atmosféra tam nebyla zrovna příjemná. Očima jsem se omlouvala personálu, snažila se na všechny usmívat, ale jestli to stačilo, to nevím. Ovšem tato epizodka byla jenom začátkem.
Chodit k synovi a snaše na návštěvu pro mě nebylo dvakrát příjemné. Syn poslouchal, co mu kázala snacha, a já valila oči nad tím, co to říká. Malý nemohl mít oblečení v určitých barvách, protože by ho prý dráždily. O očkování se nesmělo ani mluvit, stejně tak jsem mu nemohla koupit skoro žádnou hračku, protože ve všem bylo něco škodlivého a prudce nebezpečného.
|
Příběh Sandry: Tchyně se nám plete do života. Manžel je vždy na její straně
V podstatě cokoliv, co jsem vnukovi přinesla, přebírala snacha téměř v rukavicích a myslím, že to letělo do koše hned, jakmile se za mnou zabouchly dveře. Domů mi ho nikdy nepřivezli, bylo tam dle všeho „moc nebezpečných věcí“, musela jsem se proto spokojit jen s procházkami s kočárkem kolem jejich domu.
První rok jsem tak vnuka hlídala jen výjimečně. Jak rostl, začal být živější, tvrdohlavější a uměl si pěkně prosadit svou. S tím snacha neuměla moc pracovat. Jen jsem tiše sledovala, jak ji má omotanou kolem prstu a dělá si, co chce. Vyvzdorovat si pláčem a vztekáním dokázal prakticky cokoliv. Nechtěla jsem snachu nějak kritizovat, ale často jsem si říkala, že děti potřebují kromě lásky i určité hranice.
A pak nadešel den, kdy mě přišel syn požádat o pomoc. Snacha už vyčerpáním padala na ústa a on ji chtěl vzít aspoň přes víkend někam pryč. Bez dítěte, aby se trochu vzpamatovala. Poté, co jsem obdržela dlouhý seznam pokynů, co vnuk jí, kdy spí, co dělat, když se vzteká, a hlavně co rozhodně nedělat, jsem se začala trochu bát. „Návod“ ale nakonec nebyl třeba, protože jsem na něj šla tak, jak jsem zvyklá.
Když zjistil, že pravidla platí pro všechny a že na jejich dodržování trvám, během pár hodin se uklidnil. Pláč na mě prostě neplatil. Společně jsme upekli bábovku, šli na hřiště a četli si dětské knížky. Usínal bez jediného protestu a ani tablet nebyl potřeba.
Když si pro něj přijeli rodiče a ptali se, jak jsme to zvládli, nechápali, že nezlobil. „Ne, byl vážně moc hodný,“ hlásila jsem s úsměvem. Za pár dní mi snacha k mému překvapení sama zavolala. Chtěla vědět, jak jsem to udělala. Poprvé jsem měla pocit, že o moje zkušenosti opravdu stojí. A kupodivu ano, začala mi volat docela často...
Dana
Jak byste se na místě Dany zachovali vy? Hlasujte na další straně.