Uměl by někdo smysluplně vysvětlit, proč většina autorek napínavých příběhů pocházela z Británie? Začala s tím v 19. století Mary Shelleyová, žena básníka Percyho Bysshe Shelleyho, která vymyslela profesora Frankensteina a jeho oživlé monstrum. Navázaly například Dorothy L. Sayersová, Margery Allinghamová a Agatha Christie a nakonec i J. K. Rowlingová, „matka“ Harryho Pottera, vydává detektivní příběhy, a to pod pseudonymem Robert Galbraith.
Phyllis Dorothy Jamesová se netajila tím, že zejména Sayersová a Christie byly její velké vzory. Jí samotné se říká královna kriminální literatury, i když k stáru získala opravdový titul baronky. Ona však na takové pocty moc neslyšela, šlo jí hlavně o psaní.
„Někdy Connora na chvíli propouštěli, nikdy jsem nevěděla, jak to bude doma vypadat, až se vrátím z kanceláře,“ vzpomínala.