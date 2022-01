Sama sobě milenkou. Ale co když vás masturbace oddaluje od partnera?

Slovenská komička Simona Salátová v jednom ze svých stand-up vystoupení, které se mimo jiné týkalo rovnoprávnosti žen a mužů, pronesla: „My ženy to máme těžší než chlapi, přitom dokážeme dělat věci stejně dobře. Některé umíme dokonce udělat lépe než muži. Například sebe.“

Žena díky masturbaci mapuje své tělo a touhy. Pokud se o ně umí se svým mužem podělit, může to být cenným mostem pro bohatý intimní život.

Inu, ono se to dá tak trochu předpokládat. Se svým tělem žijeme totiž docela dost dlouho na to, abychom věděly, jak se na pomyslný Olymp bez pomoci druhé osoby dostat. Víme, kam sáhnout, jakou rychlost a intenzitu na onom bodě vyvinout, ale i jakou naši představu v hlavě oprášit či které video z bohaté nabídky erotických portálů si pro navození správné atmosféry pustit.

Neplácat po zádech jen sama sebe

Ano, my ženy si kolikrát opravdu dokážeme obstarat lepší a efektivnější vyvrcholení. Pokud ale nechceme mít do konce života varhánky na prstech a rády bychom si sex s partnerem užívaly, neměly bychom se příliš dlouho plácat po zádech a své cenné zkušenosti se raději naučit předávat dál. Pokud o takovýto způsob mentorování vy i váš manžel, partner či milenec stojíte, vězte, že za sebou máte polovinu úspěchu. Ne ve všech vztazích to totiž takto funguje.

Jedním z častých důvodů, proč dávají ženy přednost sebeuspokojování před partnerským sexem, je podle vztahové koučky Mgr. Lucie Mucalové fakt, že nejsou v debatách týkajících se vzájemné intimity zcela otevřené nebo druhou stranou pochopené. „Setkávám se s tím, že žena neumí s partnerem komunikovat. Nedokáže říci, co se jí líbí, jaké jsou její touhy a co ji uspokojuje. Také se ale bavím se ženami, jejichž muži je ‚neslyší‘ a nehodlají se jejich potřebám podřizovat.“

U obou variant pak může docházet k tomu, že se žena obrací směrem k sobě, poznává a dopřává si, co jí chybí, nebo naopak hledá cestu, jak partnerovi lépe pojmenovat, co ji uspokojuje a co v intimním životě potřebuje. Jak mohou takové debaty vypadat v praxi?

Se skvělým komunikačním darem se narodila má kamarádka Katka. Je velmi otevřená. K sobě, k přátelům a samozřejmě i ke svému partnerovi. Před měsícem mě pobavila, ale i tak trochu vyděsila, když mi hned v úvodu našeho večerního setkání vzrušeně líčila: „Mám novinku, kterou ti musím říct, hned jak ti doleju skleničku!“ Čekala jsem, že vytáhne nějaký drb o našich přátelích, ideálně nepřátelích. „Konečně jsem přišla na to, jak je to s tím mokrým orgasmem. Opravdu existuje. Mám ho já, budeš ho mít i ty!“ vychrlila na mě zcela vážně.

Vzhledem k tomu, že vím, jaké má tahle holka odhodlání, kopla jsem do sebe dvojku italského pinotu a dolila si hned další. Naštěstí se ukázalo, že mi své mokré tajemství nechce názorně ukázat a vlastnoručně mi ho dopřát, ale jen poradit, kde se ho na internetu mohu krok za krokem naučit. „Každý si hledá jiné tutoriály, no,“ dodala.

Zábavně-sexuální workshop

Abych se ale dostala k jádru věci, nejlepší mi na celé její příhodě přišlo, s jakým nadšením se těšila, až se se svým partnerem, po jehož boku je mimochodem už deset let, zavře večer do ložnice, roztáhne ručníky na postel a provede ho tímto zábavně-sexuálním workshopem. Trošku jsem jim jejich schopnost obohacování a snahu o zlepšování intimních chvilek záviděla. A zřejmě bych nebyla jediná. Stačí si otevřít internetové diskuse na téma „raději si to dělám sama“.

Velké množství žen tam přiznává, že jejich partnerství začalo po letech postrádat jiskru a na vrchol blaha se v pravidelných intervalech vydávají raději samy. Otázka zní: Je to v pořádku?

Mlčení vás oddaluje od druhého

Pokud jde o dlouhodobý stav a o partnerský sex přestáváme jevit zájem stále častěji, asi bychom nad tím neměly jen tak mávnout rukou. „Je dobré si to uvědomit, pojmenovat a hledat komunikační cestu k sobě. Zapátrat, co se změnilo a je potřeba dělat jinak. Čím více dochází k mlčení a uzavírání se do sebe, tím spíš hrozí oddalování se jeden druhému. Vztahy procházejí různými proměnami, nemusí to ale znamenat konec. Mluvte spolu, a pokud cítíte stud, vyhledejte pomoc u nestranné osoby, která vám může pomoci nahlédnout pod pokličku toho, o čem se vám nemluví lehce,“ radí Lucie Mucalová.

Lze ale vrátit sexuální náboj do vztahu, ba dokonce zajistit, aby nás partner začal opět přitahovat? Přesně tento případ řešila má známá, která pěkných pár měsíců upřednostňovala sebeuspokojování při myšlenkách na jednu známou filmovou hvězdu před sexem s manželem. V tu dobu měli se svým drahým problémy. Hádali se kvůli penězům i výchově dětí a výsledkem byl mizerný sex. Tedy spíš žádný sex. Její muž ji zkrátka nepřitahoval, spíše naopak. Jakmile se ale situace týkající se rodinných financí začala lepšit, vrátila se dobrá nálada i do jejich postele.

Když jsem ji pár týdnů nato potkala, podle jejího přihlouplého úsměvu a řečí o romantickém víkendu v Krkonoších mi bylo jasné, že filmová hvězda upadla v zapomnění a na stupínek vítězů se zase po dlouhých peripetiích dostal její Kája. Občas si to udělá sama, ne že ne. Ale jen výjimečně – třeba když manžel odjede na pár dní pracovně do Berlína, kde sídlí pobočka firmy, kterou zastupuje.

Věřit v lepší zítřky

Osmatřicetiletá Michaela takový problém nikdy neměla. Její manžel ji přitahuje, miluje jeho i intimní chvíle s ním. Ovšem poslední dobou tráví čas spíše se svým vibrátorem než s ním. Důvod je podle ní zcela prostý: „Nestíhám. Jsem náruživá, ale taky toho během dne musím stihnout sakra hodně. Oběhat školky a kroužky, nakoupit, uvařit a uklidit. Večer prostě na dovádění s Honzou nemám sílu. Vím, že je to špatně, a užírá mě to, ale to, že po večerech masturbuji, je pro mě jednodušší a efektivnější. Navíc si to umím udělat docela dobře, takže po této stránce ani nestrádám. Jde o moji formu relaxace.“ Ačkoli má momentálně výčitky, aby jejich vztah neohrozila, věří v lepší zítřky.

Čas od času se zkrátka může stát, že si na chvilku zvolíme jednodušší cestu. V tomto případě si z toho berme pozitiva a nahlížejme na věc z té druhé stránky. Podle koučky třeba tak, že díky autoerotice mapujeme své tělo a touhy, což může být cenným mostem pro bohatý intimní život. A navíc jak tvrdí Woody Allen: „Masturbace je milování s člověkem, kterého máme opravdu rádi.“ Což je krásný důvod, proč si to udělat, no ne?