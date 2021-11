Já jsem strašná kráva! řekla jsem paní, která se ke mně blížila na parkovišti u supermarketu. Z jejího výrazu bylo patrné, že tomu, co vidí, zatím zcela neuvěřila. Moje auto odřelo její auto. No tak dobře, já jsem odřela její auto.

„Ale ne, nejste kráva.“

„Jsem! Úplně nemožná.“

„Nevadí, to se přece stává.“

„Vy jste tak hodná.“

„Já to taky znám. A to vaše auto je velké.“

„Má takový široký čumáček a já ho nemám dlouho, takže si v něm zatím nejsem moc jistá.“

„Tak se tím netrapte.“