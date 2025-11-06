Ačkoli někteří z těchto mužů mohou být sami na spektru a hledají partnerku, která sdílí jejich způsob vnímání světa, podle odborníků to mnohem častěji působí jako fetišizace neurodivergence.
Výmluvné je už samotné označení „lehce autistická“. Naznačuje totiž, že tito muži hledají jen takové projevy autismu, které jsou společensky přijatelné, tedy v jejich očích „roztomilé“ nebo „zvláštní tím správným způsobem“.
Naopak u žen s výraznějšími projevy, jako je stimování (opakované pohyby rukou, houpání či jiné způsoby regulace přetížení), by zřejmě zájem rychle vyprchal.
Autistická sexuální edukátorka Milly Evansová, která používá seznamovací aplikace od svých osmnácti let, potvrzuje, že narážky na autismus v mužských profilech vídá překvapivě často.
„Ráda bych si s těmi lidmi popovídala a pochopila, co tím vlastně chtějí říct,“ uvedla pro magazín Dazed. Podle ní buď nevědí, co autismus ve skutečnosti znamená, nebo se snaží přilákat partnerku, kterou vnímají jako zranitelnější.
Autismus jako styl, ne realita
S tím souvisí i fenomén „tism rizz“, který se objevil na TikToku. Jde o označení pro autistické rysy, jež bývají chybně vnímány jako flirt nebo romantický zájem. Například intenzivní oční kontakt, zaujaté naslouchání nebo specifická řeč těla.
Termín ale začali přebírat lidé mimo komunitu. „Online prostor dnes normalizuje způsob mluvení o druhých, který by dřív byl považovaný za nepřijatelný,“ řekla psycholožka Sabrina Romanoffová pro Dazed. „To vše ve jménu zábavy a virálního obsahu.“
Pro ženy na spektru to znamená další vrstvu nejistoty. Místo prostoru pro autentické projevy a bezpečné navazování vztahů čelí novému typu objektifikace maskované jako zájem nebo dokonce obdiv. Neurodiverzita se stává pouhým „hitem“ nebo „trendem“, nikoli respektem k jedinečnosti člověka.
Vyšší zranitelnost, vyšší riziko
V seznamování mohou být lidé na spektru obzvlášť zranitelní. „Flirtování a navazování vztahů je často založené na neverbální komunikaci. Je příliš snadné domnívat se, že jsme na stejné vlně, a až později zjistit, že jsme si nerozuměli,“ říká Evansová.
Po své diagnóze si Evansová dala delší pauzu od randění kvůli tomu, jak často byla v minulosti využívaná. A bohužel to není výjimka. Studie francouzských vědců z roku 2022 ukázala, že až 88 % autistických žen zažilo sexuální násilí. Zároveň je u nich podle výzkumu přibližně třikrát vyšší riziko, že se stanou terčem pachatelů ve srovnání s běžnou populací.
Autismus není roztomilý filtr
„Muž, který tvrdí, že má slabost pro autistické ženy, pravděpodobně není připravený zvládat naše přetížení, emoční zhroucení nebo komunikační nedorozumění,“ říká sedmadvacetiletá Carina, která je sama autistická. „Spíš jen hledá dívku, která působí mladistvě, nosí barevné oblečení a vezme všechno, co řekne, doslova.“
Psychoterapeutka Prema Menonová pak autistickým ženám radí všímat si souladu mezi slovy a činy. „Pokud dáte najevo, že potřebujete čas a pomalejší tempo, slušný člověk to přijme. Manipulátor začne tlačit, smlouvat nebo vás znejistí. Pomůže mít po boku lidi, kteří dokážou včas rozpoznat varovné signály, které vy sami možná přehlížíte,“ říká Menonová a dodává, že muž, který výslovně hledá „autistickou přítelkyni“, možná hledá jen svou představu takzvané Manic Pixie Dream Girl. Tedy idealizovanou, podivínskou a pasivní bytost, která mu má ozvláštnit život.
Každý si ale zaslouží být s někým, kdo ho vidí a přijímá takového, jaký skutečně je. Bez filtrů. Bez nálepek. A rozhodně ne jako trend.
Zdroj: dazeddigital.com