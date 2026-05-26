Před Vánoci uklízíme domácnost, na jaře třídíme šatník. Ale vztahy často necháváme běžet roky beze změn, i když nás možná vyčerpávají, brzdí nebo už dávno neplní svůj účel.
Pokud nejsou vyloženě toxičtí, není potřeba ze svého života lidi „vyhazovat“. Spíš než k detoxu vás chceme pobídnout k určitému auditu vztahů. Tedy k vědomému zmapování toho, co vám který dává, co bere a kam ho chcete dál směrovat.
Inventura zásob
Každý vztah se vyvíjí. Jenže ne všechny rostou s námi. Někdy v nich zůstáváme ze zvyku, loajality nebo pocitu povinnosti. Možná jste si ale všimli, že po setkání s některými lidmi cítíte spíš únavu než radost. To je první signál, že je čas na malou prověrku.
Začněte tím, že si na chvíli sednete a napíšete jména těch, kteří ve vašem životě hrají nějakou roli. Nemusí to být dlouhý seznam, stačí lidé, kteří vám v mysli naskočí jako první.
U každého jména si položte otázky: Jak se cítím, když s ní(m) jsem? Můžu být sám/sama sebou? Je náš vztah vyvážený, nebo spíš víc dávám, než dostávám? Úkolem téhle bilance není někoho soudit, ale začít vnímat své pocity.
Když se na vztahy podíváte takhle s odstupem, často se přirozeně rozdělí do tří skupin: Ty, které vám dodávají energii, podporují vás a cítíte se v nich dobře. Dále neutrální, které jsou v pořádku, ale nehrají ve vašem životě zásadní roli. A pak ty, které vás vyčerpávají, často se v nich opakují stejné konflikty nebo se v nich necítíte respektovaní.
Důležité přitom je sledovat dlouhodobý trend, ne jednu vyhrocenou hádku. I dobrý vztah může být občas náročný. „Když se z kávy s kamarádkou pokaždé vracíte unavená, rozčarovaná. Když většina návštěv u tchyně přejde následně doma v hádku s partnerem. Když na každém druhém obědě s kolegou posloucháte pomluvy, drbání, klepy... To všechno je jako pomalé otravování mírným jedem,“ popisuje varovné signály lektorka osobního rozvoje Jitka Ševčíková.
Zároveň upozorňuje, že jediným měřítkem nepohody nebo nerovnováhy je váš centrální nervový systém. Protože zatímco někdo je celkem odolný, jiný „vztahové toxiny“ nasává jako houba a otravují jeho život.