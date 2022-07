Přijměte věci, jaké jsou. Pak může přijít zen, radí blogerka Do Thu Trang

„Tatínek studoval v Československu, pak se vrátil do Vietnamu, oženil se s mamkou a přestěhovali se do České republiky. Taťka uměl dobře česky, což byla výhoda. Žijeme tady skoro třicet let,“ říká Do Thu Trang, která si toho z rodného Vietnamu moc nepamatuje.

„Dost se o mě starali prarodiče, to je u nás běžné, rodiče chodí do práce. První dny v Česku mi připomínají dvě barvy. Červená, protože jsme jezdili červenými autobusy, a šedá, protože jsme první dny bydleli na sídlišti.

Dnes žiju v Praze v malé garsonce s balkónem a zrovna ho zdobím truhlíky s trvalkami. Mám ráda květiny a zeleň a najdete u mě hodně pokojovek. Můj byt má základ v japandi stylu, to je spojení funkčního skandinávského a minimalistického japonského designu. Je doplněný autorskými obrazy nebo vintage nábytkem.“ S bydlením souvisí i její zenový pohled na život.

„Zen je vyrovnaný stav mysli, kdy přijímáte věci takové, jaké jsou. Smíříte se s tím, co můžete a nemůžete ovlivnit. A tím dosáhnete klidu, vyrovnanosti a harmonie. Dobré je vědět, že věci a situace, které se nám dějí, mají v dané chvíli širší význam, než si uvědomujeme,“ tvrdí.

„I doma si můžeme vytvořit prostředí, které v nás vyvolává klid a vyrovnanost. Většinou se jedná o minimalistické doplňky, jednoduché vybavení a barvy. Obklopte se zkrátka věcmi, které vás uklidňují,“ radí mladá žena, která se ve svém blogu zaměřuje na vztahy mezi Čechy a Vietnamci. Píše zde hlavně o rodinných vztazích a různých nedorozuměních, která vznikají kvůli generačním a kulturním rozdílům.

Jsme rodičům velmi vděční

Do Thu Trang Od roku 1994 žije s rodinou v České republice.

Pracuje v Heureka Group jako Tech Community Manager.

Ve volném čase cvičí a sedává v kavárnách s rozečtenou knížkou.

Je autorkou blogu Asijatka.cz, který pojednává o česko-vietnamských vztazích.

Je svobodná.

„Když máte partnera nebo partnerku z vietnamského prostředí, udržujte si pohár trpělivosti a pochopení stále prázdný a dejte pozor na to, aby nikdy nepřetekl. A my se na oplátku necháme rádi vtáhnout do vašich dobrodružství.“

„Náš vztah s rodiči a rodinou je odlišný. Vděk je cítit v každé větě, jako kdybychom se nahlas ujišťovali, že si uvědomujeme oběť, kterou pro nás naši blízcí podstoupili. A často jsme nešťastní z toho, že rodiče málokdy pochopí a přijmou, že naše cesty se neslučují s tím, co si pro nás přáli. Proto se snažíme tato témata citlivě otevírat,“ poodhaluje Do Thu Trang, která minulý rok strávila – na své vietnamské kořeny – docela dobrodružně. Zkusila si trailové běhání po českých horách, jezdila na horském kole a prochodila pohorky na několika krásných túrách.

Trávili jsme čas na tržnici

„Nic světoborného. Akorát mi při tom docházelo, jak odlišně vyrůstá dítě z imigrantské rodiny. A jak je skvělé mít volnou část týdne na aktivitu s rodiči. Pro některé mé české kamarády je trávení času na chatě sekáním trávy, času na kolech, na vodě, nebo v letním autokempu úplně normální. U nás to takhle nefunguje, my jsme měli jiné starosti. Učit se a jednou získat rodině čestné místo tím, že si najdeme dobře placenou práci. Když zbyl čas, trávili jsme ho s rodiči na tržnici. Kdy jindy bychom se taky viděli?“ poodhaluje zákoutí svého světa Trang.

„Přestože některé vietnamské maminky žijí v Česku dlouho, někdy neví, co svým dětem zabalit na tábor nebo školu v přírodě. Ale mění se to. Moji vietnamští přátelé a známí nelení a organizují víkendy na chatách, na kolech nebo lyžovačky. Také já se snažím nasát ze středoevropské kultury něco víc,“ loučí se sympatická žena a s úsměvem dodává: „Jednou rukou jím pho, druhou píšu špatné básně. A ty se usměj, ukaž dásně.“