Nesnažte se zapadnout do škatulek. Co Ashley Jamesová radí mladým dívkám?

Natálie Veselá
Britská modelka, moderátorka, spisovatelka a DJka Ashley Jamesová je hlasitou obhájkyní ženské emancipace. Na svých sociálních sítích dodává sebedůvěru a odvahu dívkám nejen ve Spojeném království a je ambasadorkou kampaně proti misogynii. Co by osmatřicetiletá celebrita vzkázala svému mladšímu já?
Část 1/4
Ashley Jamesová na londýnské premiéře televizní série Férovka (All’s Fair) 22....

Ashley Jamesová, která má jen na Instagramu téměř 600 tisíc sledujících, tvrdí, že za spoustu chyb, jež na své cestě životem udělala, může společnost, která se i v 21. století snaží dívky nacpat do škatulek a udržovat je v přesvědčení, že nejsou dostatečně dobré.

Modelka by nyní chtěla další generaci žen pomoci, aby se bojům podobným těm, které vedla během svého dospívání a mládí ona sama, dokázaly vyhnout.

„Chci, aby moje dvouletá dcera Ada – a všechny dívky – věděly, že tlak, stud a rozporuplné informace, které dostáváme, nás nikterak nedefinují. Můžeme se od všech osvobodit,“ říká modelka. Co by si přála, aby věděly?

1. Ostatní dívky nejsou vaši nepřátelé

Jako dospívající vnímala Ashley často ostatní dívky jako konkurenci. Pravda je však podle ní taková, že jsme silnější, když držíme spolu. Nejnovější průzkum organizace Girlguiding zjistil, že 70 % dívek a mladých žen ve věku 11–21 let se postavilo za jiné dívky, které zažívají sexismus nebo misogynii. A to je skvělá zpráva, zvlášť když 56 % uvedlo, že se necítí bezpečně, pokud cestují samotné veřejnou dopravou.

„Dnes mám nejlepší skupinu přátel, většinou žen, které jsem poznala až později v životě, a ony jsou mojí záchrannou sítí. Podporujeme se navzájem při zklamáních v lásce, v mateřství i při vzestupech a pádech v kariéře. Představte si, že by se takové přátelství ukazovalo ve filmech místo rivality,“ uvažuje Ashley Jamesová.

Ashley Jamesová na londýnské premiéře televizní série Férovka (All’s Fair) 22. října 2025
Ashley Jamesová
Ashley Jamesová v těhotenských šatech (únor 2023)
Ashley Jamesová
14 fotografií


Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nahá seznamka fascinuje víc intimitou než erotikou, míní psycholožka

Z pořadu Naked Attraction

Televizní seznamka založená na nahotě podle psycholožky Hany Mezerové připomíná spíš nudapláž než svádění a erotickou situaci. „Lidé jsou fascinováni tím, jak se chováme, když odpadnou všechny...

KVÍZ: Škamna, bradýř nebo furtka: Rozumíte slovům, která dávno vyšla z módy?

čeština

Čeština se za staletí pořádně proměnila. Některá slova vymizela, jiná přežila jen v nářečích nebo v pohádkách. Vyzkoušejte si, jak dobře rozumíte starší češtině, a zjistěte, jestli byste se domluvili...

Hasičky z Nového Zélandu se po vzoru australských kolegů odhalily

Sexy hasičky z Nového Zélandu jsou populární.

Australští hasiči a jejich kalendář se sexy fotografiemi se zvířaty už je známý po celém světě. S novinkou ale přicházejí na Novém Zélandu. Vydali vůbec první národní kalendář na podporu výzkumu...

Modelka Pontonová ukazuje, že sexy jsou i ženy s menším poprsím

„Krása je v každém z nás,“ říká modelka.

Nehroutí se z toho, že jí v oblasti hrudníku nebylo příliš přáno. Naopak udělala modelka Olivia Pontonová z menšího poprsí přednost a opravdu nepomýšlí na plastiku. Užívá si a těší ji, že je zdravá....

Znamení, která nejsou stvořena pro vztah, ale budou super milenci či kamarádi

Ilustrační snímek

Tak s těmito lidmi do partnerství raději nechoďte, nepatříte-li k těm, kteří mají rádi adrenalin a rozchody. Ovšem, pokud hledáte skvělého milence nebo kamaráda, pak vám tato znamení poslouží nejlépe...

S hroznovým vínem zhubnete. Lahodné kuličky vás zbaví chuti na sladké

Už po čtyřech týdnech s hroznovým vínem měli zkušební pacienti rozmanitější...

Je považováno za superpotravinu. Jeho slaďoučké plody, které se rozplývají na jazyku, vás zasytí, když máte chutě, a dodají vašemu tělu vitaminy a minerály. Co si přát víc?

9. listopadu 2025

Když slavní mají hvězdné kmotry. Tyto dvojice vás překvapí

Slavné osobnosti pro svá dítka velmi často volí kmotry z řad dalších slavných...

Podívejte se do naší galerie, které známé tváře mají za kmotry možná ještě známější hvězdy, než jsou ony samy. Často se jedná o staré rodinné známé ale i kolegy z branže nebo jejich idoly, kteří...

9. listopadu 2025

Na podzim vlasy víc padají, probuďte je s námi zpět k životu

Nepříjemné padání vlasů může být ovlivněno nejen genetikou, jednu z hlavních...

Podzim bývá pro vlasy náročným obdobím – častěji vypadávají, pomaleji rostou a celkově ztrácejí vitalitu. Naštěstí existují způsoby, jak tomu předejít a probudit hřívu k životu.

9. listopadu 2025

Nesnažte se zapadnout do škatulek. Co Ashley Jamesová radí mladým dívkám?

Ashley Jamesová na londýnské premiéře televizní série Férovka (All’s Fair) 22....

Britská modelka, moderátorka, spisovatelka a DJka Ashley Jamesová je hlasitou obhájkyní ženské emancipace. Na svých sociálních sítích dodává sebedůvěru a odvahu dívkám nejen ve Spojeném království a...

9. listopadu 2025

Zbavte se syndromu kancelářské krevety. Tyto rady fyzioterapeutky pomohou

Ilustrační fotografie

Předsunutá hlava, kulatá ramena, povolený hrudník a ochablá hluboká stabilizace trupu. Když se na člověka sedícího u počítače podíváte zboku, tak trochu připomíná mořského korýše. Jak ven ze syndromu...

9. listopadu 2025

Uzlíky s čokoládou a pistáciemi

Uzlíky s čokoládou a pistáciemi + stepy
Recept

Střední

60 min

Nevíte, co upéct sladkého? Zkuste tyto výborné uzlíky s pistáciemi a čokoládou.

Nemohla se zbavit vytahaného bříška, tak si žena zaletěla pro plastiku

Žena má za sebou proměnu, na kterou čekala roky.

Dvaatřicetiletá Maleny Rapalo z Kalifornie letěla do jiné země, aby si splnila sen o dokonalém těle, které si po porodech vysnila. Zaplatila v přepočtu sto třicet tisíc korun a konečně je sama se...

8. listopadu 2025  11:45

Preventivní prohlídky 2026 se mění. Lékař vám udělá víc testů zdarma

ilustrační snímek

Chodíte pravidelně k lékaři? Měli byste. Preventivní prohlídky mohou pomoci odhalit závažné onemocnění v jeho začátku, a tím zlepšit jeho prognózu. Od ledna 2026 se navíc preventivní prohlídky mění,...

8. listopadu 2025

Husa pečená přes noc, svěží lehké letošní víno. Znáte svatomartinské tradice?

Svatomartinskou husu podávejte s chlupatými knedlíky a zelím.

Svátek svatého Martina letos připadne na úterý, ale mnoho z nás se vrhne do hodování už o víkendu. V nejedné domácnosti či hospůdce se budou prohýbat stoly pod pečenou husou s knedlíky a několika...

8. listopadu 2025

Svezte se na vlně noblesy, old money móda se bude líbit

Do minimalistických outfitů je námořnický top skvělou volbou. 299 Kč

Sází na tichý luxus, tradici a nadčasovost. Prim hraje kvalita a padnoucí kousky, které působí přirozeně i výjimečně. Nechte svůj šatník vyprávět příběh o vkusu, který nestárne a nesleduje přechodné...

8. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Toto jsou nejmladší světoví miliardáři. Děti slavných jsou boháči

Sice ještě nevydělávají, ale už teď mají na kontech tolik peněz, o kterých se...

Sice ještě nevydělávají, ale už teď mají na kontech tolik peněz, o kterých se normálním lidem může jen zdát. A vděčí za to jen a pouze svým bohatým rodičům. Takové jsou dnešní děti světových hvězd,...

8. listopadu 2025

Každá žena může zažít poporodní depresi. Poznejte včas varovné příznaky

Ilustrační snímek

Období po narození miminka by podle zažitých stereotypů mělo být pro ženu tím nejšťastnějším v životě. Jenomže co když se děje pravý opak? Poporodní deprese umí být zákeřný nepřítel.

8. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.