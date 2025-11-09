Ashley Jamesová, která má jen na Instagramu téměř 600 tisíc sledujících, tvrdí, že za spoustu chyb, jež na své cestě životem udělala, může společnost, která se i v 21. století snaží dívky nacpat do škatulek a udržovat je v přesvědčení, že nejsou dostatečně dobré.
Modelka by nyní chtěla další generaci žen pomoci, aby se bojům podobným těm, které vedla během svého dospívání a mládí ona sama, dokázaly vyhnout.
„Chci, aby moje dvouletá dcera Ada – a všechny dívky – věděly, že tlak, stud a rozporuplné informace, které dostáváme, nás nikterak nedefinují. Můžeme se od všech osvobodit,“ říká modelka. Co by si přála, aby věděly?
1. Ostatní dívky nejsou vaši nepřátelé
Jako dospívající vnímala Ashley často ostatní dívky jako konkurenci. Pravda je však podle ní taková, že jsme silnější, když držíme spolu. Nejnovější průzkum organizace Girlguiding zjistil, že 70 % dívek a mladých žen ve věku 11–21 let se postavilo za jiné dívky, které zažívají sexismus nebo misogynii. A to je skvělá zpráva, zvlášť když 56 % uvedlo, že se necítí bezpečně, pokud cestují samotné veřejnou dopravou.
„Dnes mám nejlepší skupinu přátel, většinou žen, které jsem poznala až později v životě, a ony jsou mojí záchrannou sítí. Podporujeme se navzájem při zklamáních v lásce, v mateřství i při vzestupech a pádech v kariéře. Představte si, že by se takové přátelství ukazovalo ve filmech místo rivality,“ uvažuje Ashley Jamesová.