Část 1/5

Ascendent označuje bod na východním horizontu hvězdného nebe v okamžiku vašeho narození. Descendent je ten samý bod, ovšem na protikladném západním horizontu. S charismatem určeným v ascendentu jsme nakoukli do světa. Co v tu chvíli bylo na protilehlé straně nebe, to nás bude celý život nekompromisně přitahovat.

Ascendent Naše tělesná schránka a charisma

Některé povahové, ale i tělesné rysy nám dává i naše hlavní (sluneční) znamení. Ascendent pak vše doladí a vytvaruje. Je něco jako naše role. Vypovídá o tom, jací jsme a jak vypadáme. Naznačuje naše charisma, energii, auru i způsoby, jakými se prezentujeme světu. Ukáže také, k jakému tíhneme životnímu stylu.

Descendent Jaký typ lidí nás dělá spokojenými

V descendentu, který je protipólem ascendentu, nalézáme obraz svého ideálního partnera. Takového, který nás nade vše přitahuje nebo který nám dává to, co podvědomě potřebujeme. Descendent symbolizuje, co v partnerství hledáme, jaké vztahy nás rozechvívají a jaký druh lidí přitahujeme.

Chcete vědět, jak jste na tom právě vy? Čtěte dál.