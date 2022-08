Sex mají, něžné city jsou jim ale cizí. Jaký život vlastně žijí aromantici

45 let, svobodná, bezdětná, heterosexuálně orientovaná

Od prepuberty si všímala, že jí cokoli spojeného s partnerskými vztahy nic neříká. Do deseti let vyrůstala v úplné, avšak neharmonické rodině, v deseti letech měla její matka nehodu a zemřela. Alena smrt matky nijak zvlášť neprožívala, můžeme se pouze domnívat, zda to bylo způsobeno tím, že matka byla odjakživa chladná a odtažitá. Otec si hledal jiné ženy a dcera mu byla víceméně na obtíž. Alena si ale nevytvořila s žádnou z dalších otcových partnerek vztah. Když dospívala v ženu, byla docela hezká, muži o ni měli zájem a ona pár krátkými vztahy prošla. Samotný sex ji docela bavil, ale nic okolo, sama to popsala tak, že ji muži v roli partnera jinak obtěžovali. Opačně tomu bylo s přáteli, ty měla a má ráda. Její city jsou také upřeny na stranu zvířat, zachraňuje toulavé psy a kočky, podporuje útulky. V poslední době se „našla“ v tom, že podporuje muže, kteří jsou propuštěni z vězení. Navazuje s nimi vztahy ještě v době, kdy jsou ve výkonu trestu, a potom jim pomáhá zpět do světa, když je propustí. Někdy se stane, že takový vztah zažije sexuální epizody. Žena však nemá zájem o jejich další rozvíjení, sama to popisuje tak, že nemá kapacitu na ty sladké řečičky kolem. Žije tedy poměrně spokojeně se psy a kočkami. Když potřebuje, je obklopena přáteli.

Co na to psycholožka Magdalena Dostálová: „V poradně klientka hledala hlavně pojmenování své situace a zřejmě i jisté potvrzení toho, že takhle žít může. Obojího se jí dostalo, terapii kvitovala s povděkem, cítila se plnohodnotnějším člověkem a přestala se obviňovat za to, že nežije jako většina.“