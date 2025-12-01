Doufám, že budu mít kliku a důchodu se nedočkám, říká architektka Jiřičná

Architektka Eva Jiřičná | foto: Anna Kovačič

Lenka Švábová
  20:00
Nikdy jsem netoužila po uznání a cenách, ale vždycky jsem svou práci dělala s láskou, říká architektka Eva Jiřičná. Návrhy jejích staveb sklízejí už po desetiletí úspěchy po celém světě, za svoji největší schopnost však považuje umění naslouchat lidem a brát si jejich rady k srdci.

Vypadáte báječně. Neviděla jsem snad fotku nebo rozhovor, kde by vám to neslušelo.
Děkuju, ale zrovna dnes se sebou nejsem moc spokojená. Těch šestaosmdesát let prostě neskryjete! Navíc na sebe vůbec nemám čas. Neustále pendluju mezi Londýnem a Prahou, letos jsem nestihla dovolenou, nedaří se mi ani objednat se k zubaři. Pokaždé když se na sebe podívám do zrcadla, řeknu si, že bych se svými vráskami měla něco dělat. A ty vlasy!

Podle mě jim nic neschází.
Chtěla jsem se nechat ostříhat. Ale můj kadeřník se rozhodl jít do důchodu a jeho nástupce onemocněl. Já jsem se mezitím přestěhovala a teď mám vlasy delší, než jsem zvyklá, a sama sobě se nelíbím.

Chovám ke stavebním dělníkům obrovský respekt. Dělají monotónní a nesmírně náročnou práci, často v příšerných podmínkách.

