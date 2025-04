Mistr a žákyně. Proč nás stále tak fascinuje charisma mužské autority

Jana Pavlová , Žena a život

Sedíte ve škole, v tělocvičně či v ordinaci… a nasloucháte jeho melodickému hlasu. Je tak charismatický! A jak vám rozumí! Dívá se na vás a vy víte, že je to muž, s nímž chcete mít něco víc, sdílet své názory a emoce. A taky sex, nejspíš. Má to ovšem háček. Je to váš učitel. Trenér. Či dokonce terapeut. A to může být celkem průšvih.