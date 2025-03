Vy nemáte aplikaci? Nenačítáte QR kódy? Leckde si už nezajdete ani na záchod

Došla mi platnost slevové karty Českých drah. „Omlouvám se, nevšimla jsem si,“ říkám průvodčí, která to odhalila.

„Vyřiďte si ji hned, online, budete ji mít v mobilu,“ říká.

Zkouším. Nejde mi to.

„Nechci tím teď marnit čas, potřebuju pracovat, vyřídím to na přepážce.“

„Dobře, ale tu kartu mi půjčte, musím zjistit, jestli v ní máte aplikaci, jinak byste musela doplatit plnou cenu.“

Nevím, o čem mluví, ale předávám kartičku. Paní přichází po chvíli a vrací mi ji se slovy: „No tak nic, nefunguje systém.“

My k tomu dodáváme, že nejde o to, jestli člověk technologie používat umí nebo neumí, ale že jde o věc svobodné volby. Hynek Trojánek z organizace Iuridicum Remedium