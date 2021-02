Když bylo Veronice Kamenské šestnáct let, chtěla se zabít. Pět let poté pomáhá lidem v psychické tísni. Vymyslela psychologickou pomoc do kapsy. Její mobilní aplikace Nepanikař zachraňuje životy už ve 151 zemích. Tento projekt popsala v rozhovoru pro magazín Víkend.