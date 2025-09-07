Léčivá moc včel. Odpočinek nad úlem navodí klid a zkvalitní výkon mužů

Apiterapie je přírodní léčebná metoda, která využívá produkty včel k prevenci nebo léčbě některých onemocnění. | foto: David Jakoube

Zuzana Hubeňáková
Ležím na pohodlné matraci, vdechuju vůni připomínající čerstvě pečený chleba a poslouchám šum včelích křídel. Myslím, že je otázkou minut, než terapeuticky usnu. Redaktorka magazínu DNES+TV vyzkoušela apiterapii, přírodní terapii, v níž hraje zásadní roli odpočinek v bezprostřední blízkosti početného úlu.

Pokud byste někdy chtěl i najít předobraz místa, které dalo vzniknout slovům malebné, idylické nebo romantické, vydejte se do včelího domku neboli apidomku v Ostravici v podhůří Beskyd. Objevíte se uprostřed lesní školky pár kroků od růžového sadu, na který s nadhledem shlížejí majestátní beskydské vrcholky.

Jsem přesvědčená, že kdyby měl praotec Čech lepší navigaci s fotkami v mobilu, jistě by se nespokojil – omlouvám se předem za to přirovnání – s krtincem Řípem, ale byl by si vybral pro svůj základní tábor některý z beskydských kopečků. Moc nechápu, jak se mu podařilo cestou z východu přeběhnout takovou nádheru.

Včely udržují teplotu v úlu mezi 35 a 36 stupni. Když je příliš teplo, regulují teplotu máváním křídly, případně rozstřikováním vody. Při napadení úlu vetřelcem mu umějí lokálně zatopit a prakticky ho uvařit zaživa.

Pavla Hanulíkovávčelařka



