Pokud byste někdy chtěl i najít předobraz místa, které dalo vzniknout slovům malebné, idylické nebo romantické, vydejte se do včelího domku neboli apidomku v Ostravici v podhůří Beskyd. Objevíte se uprostřed lesní školky pár kroků od růžového sadu, na který s nadhledem shlížejí majestátní beskydské vrcholky.
Jsem přesvědčená, že kdyby měl praotec Čech lepší navigaci s fotkami v mobilu, jistě by se nespokojil – omlouvám se předem za to přirovnání – s krtincem Řípem, ale byl by si vybral pro svůj základní tábor některý z beskydských kopečků. Moc nechápu, jak se mu podařilo cestou z východu přeběhnout takovou nádheru.
Včely udržují teplotu v úlu mezi 35 a 36 stupni. Když je příliš teplo, regulují teplotu máváním křídly, případně rozstřikováním vody. Při napadení úlu vetřelcem mu umějí lokálně zatopit a prakticky ho uvařit zaživa.