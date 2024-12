Špinavé nádobí může být i v klášteře předmětem sporu, líčí kaplanka

13:00

Sestra Anna Vendula Malichová působí jako kaplanka v pražské Nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského. V kongregaci boromejek žije už čtrnáct let. „Celý proces přijetí do společenství trval deset let, největší krizí jsem prošla v jedné z prvních etap,“ popisuje sestra. Tvrdí, že i jeptiška se může zamilovat, a když se vzteká, tančí na Monkey Business.