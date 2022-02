Jsem posedlá prací a investováním. Dělám byznys, říká rebelka Anna Thu Nguyenová

Je opravdu úplně jiná, než by se dalo podle všech možných klišé u Vietnamky předpokládat. Rázná, hlasitá, sršící vtipem a energií, emancipovaná, kosmopolitní... Po submisivní Asijce, jakou z ní původně chtěli vychovat rodiče, ani stopy. Anna Thu Nguyenová se narodila v Praze vietnamským rodičům, kteří emigrovali do socialistického Československa. Příběh jejich dcery by vydal na film.