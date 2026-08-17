Při pohledu na váš koncertní kalendář je zřejmé, že máte léto hodně našlapané. Cestování na vystoupení po celé republice musí být dost vyčerpávající. Je něco, bez čeho nikdy nevyjíždíte?
Vozím si vlastní matraci a dva polštáře. Bez toho se opravdu neobejdu, protože spaní na cizích místech snáším docela těžce. Potřebuju k odpočinku naprosté ticho a tmu.
Ani po těch desítkách let koncertování a hraní jste si nezvykla?
Ne. Já vám řeknu, jak dlouho už jezdím. Od svých osmi let vystupuju a neustálé cestování je někdy opravdu únavné, ale nedokážu si představit, že bych s tímto životem někdy měla skončit. Teď v létě, když jsou ta extrémní vedra, si občas říkám, jak je vůbec možné, že lidé přijdou a postaví se na rozpálenou plochu, někam na beton. Dovedete si to představit? O to víc si přízně fanoušků vážím.
Měli jsme společnou zkušebnu v Malostranské besedě. Potkávali jsme se a byla jsem přizvaná nazpívat vokály na jejich album Lži, sex & prachy. Wanastowky mě bavily, trávila jsem s nimi hodně času a říkala si, že právě takto bych chtěla muziku dělat.