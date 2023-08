Jím všechno, často bez míry. Odborníků jsem navštívila tisíce, říká Slováčková

Aničko, v září vám vyjde nová píseň Prší a leje jako z konve. O čem je?

To je letní, oddechová písnička, ve které zpíváme třeba i o tom, co nás jako národ nejvíc spojuje. A to jsou, kromě hokeje samozřejmě, krásné české hospůdky, dobré pivo, přátelská atmosféra, prázdninové výlety do kempu, na vodu.

Snažte se myslet hlavně samy na sebe. Nebojte se říct si o pomoc, nebuďte na všechno samy. Někdy prožíváme takové osudy, že nad tím zůstává rozum stát. Ale nejdůležitější je nebýt moc dlouho na dně, i když je to těžké.