Děti, sport i choreografie. Jak se školí animátoři, kteří baví turisty na dovolené

Měli partnerky, byli v manželství nebo zasnoubení, ale přesto si našli milenky, se kterými dokonce zplodili potomky. Podívejte se do naší galerie, kteří slavní muži po letech přiznali nemanželské...

Hurá, ten čas, kdy odhodíte přebytečné svršky a vystačíte si jen s plaveckým úborem, je tady! Jak zajistit, že vám to bude slušet?

Horoskop pro každé znamení na 28. týden roku 2025

Co nám hvězdy připravily do druhého prázdninového týdne? Panny, v příštích dnech by vás mohlo zaskočit dojetí. I když se vám nebude hodit, nepřemáhejte se: může vám otevřít dveře k někomu, ke komu...