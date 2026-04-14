Angličtina v 1. třídě? Polovina škol váhá, přitom existuje řešení

4:00
Angličtina od 1. třídy přestává být na českých školách výjimkou. Přesto mnoho ředitelů i pedagogů stále váhá, zda jsou na výuku nejmladších žáků připraveni. Rozhodující přitom nemusí být jen aprobace, ale i to, jestli má škola k dispozici funkční metodiku, materiály a podporu pro učitele.

Steve R. Watts, zakladatel Wattsenglish a autor metodiky Wow!English | foto: WattsEnglish

V článku se dočtete

Proč je angličtina od 1. třídy pro školy stále důležité téma?

Zavedení nových rámcových vzdělávacích programů (RVP) do škol bylo odloženo o rok. S tím také padá povinnost vyučovat angličtinu od 1. třídy od září 2027. Rozhodnutí přichází po měsících diskusí se školami, které upozorňovaly na nedostatek kvalifikovaných učitelů i metodické podpory. Přestože povinnost se odsouvá, téma kvalitní jazykové výuky na prvním stupni zůstává pro školy klíčové – zejména v době, kdy počet prvňáků v Česku během šesti let klesne na pouhých 77 tisíc. Právě kvalitní výuka cizích jazyků bude jedním z hlavních kritérií, podle kterých si rodiče budou školu vybírat.

Praxe ve školách ukazuje, že zájem o dřívější výuku angličtiny roste. Už dnes ji nabízí zhruba polovina základních škol — buď přímo ve školních vzdělávacích programech, nebo formou kroužků. Druhá polovina škol tak stojí před otázkou, zda se k tomuto trendu připojí. Mnoho ředitelů i pedagogů se obává, že na výuku nejmladších žáků nejsou připraveni. Chybí jim jazyková jistota, metodika a personální kapacity.

Jak může škola učit angličtinu i bez aprobovaného angličtináře?

Řešení přitom existuje a už dnes funguje na stovkách českých škol. Britské nakladatelství Wattsenglish nabízí ucelenou metodiku Wow!English, která vznikla přímo pro nejmenší děti a umožňuje učit angličtinu i pedagogům, kteří nejsou aprobovanými angličtináři. Metodika staví na prožitkovém učení, práci s emoční pamětí a přirozeném rozvíjení jazykových dovedností.

„Nechápu, proč to není povinné v Česku už dvacet let,“ říká Mgr. Jan Pytel, zástupce ředitele ZŠ Bolevecká v Plzni, která angličtinu od 1. třídy zavedla před dvěma lety. „S personálním zajištěním jsme neměli žádný problém. Díky metodice Wow!English nepotřebujeme do 1. třídy aprobované angličtináře, ale především nadšené lidi, kteří chtějí angličtinu učit a nevadí jim se profesně posouvat.“

Metodika a sada výukových materiálů pro výuku angličtiny Wow!English

Jak funguje metodika pro výuku angličtiny u nejmladších dětí?

Za Metodou Wow! stojí Brit Steve R. Watts, který žije v Liberci a jehož videa „Steve and Maggie“ sleduje na YouTube více než 20 milionů dětí po celém světě. Ministerstvo školství ho před lety pověřilo vytvořením oficiální metodiky výuky angličtiny pro nejmenší děti. Dnes se podle jeho materiálů učí žáci ve více než 30 zemích.

Wow!English nabízí školám kompletní systém: video příběhy a písničky v každé lekci, barevné pracovní učebnice s obrázkovým slovníkem, hotové plány hodin, databázi her a aktivit, metodické materiály i odborné školení pedagogů. Výuka probíhá pouze v angličtině, bez překládání a bez stresu. Důraz je kladen u nejmenších dětí na nácvik poslechu s porozuměním a mluvenou komunikaci, nikoli na psaní nebo čtení, které přicházejí až později.

Steve R. Watts a tým Wattsenglish

Autor metodiky Wow!English Steve R. Watts s dětmi

Seminář pro učitele

Co ukazuje praxe škol, které angličtinu od 1. třídy už zavedly?

„Děti výuka moc baví. Metoda je hravá, plná aktivit, které vedou k porozumění jazyka daleko lépe než drcení slovíček,“ říká Mgr. Kristýna Opler ze ZŠ Bohemia Chrudim.

Podobně mluví i statutární zástupkyně ředitelky ZŠ Glowackého v Praze 8 Mgr. Gabriela Sloupová. U nich zajišťují výuku angličtiny od první třídy již mnoho let učitelé s aprobací pro 2. stupeň, kteří absolvovali metodické školení Wow!English. „Výzva byla přesvědčit kolegy 2. stupně, že to, co naučí děti na 1. stupni, tak se jim na 2. stupni vrátí. Díky pravidelnému Scio testování kolegové vidí, jaké úrovně žáci dosahují na konci 5. třídy a v průběhu 2. stupně. Zcela běžnou úrovní je B1 na 2. stupni,“ dodává Sloupová.

Metodika odpovídá aktuálnímu RVP a umožňuje učitelům pracovat s různým tempem žáků a vytváří pevné základy pro navazující výuku v dalších ročnících. Jen v loňském roce proškolilo nakladatelství Wattsenglish více než 300 pedagogů. Zájem o odborné vzdělávání mají nejen pedagogové 1. stupně, ale také budoucí učitelé na pedagogických fakultách a studenti středních pedagogických škol.

Angličtina od 1. třídy jako výhoda v době, kdy školy bojují o žáky

V situaci, kdy školy budou bojovat o každého žáka, může být angličtina od 1. třídy významnou konkurenční výhodou. Wow!English nabízí školám cestu, jak změny zvládnout jednoduše, efektivně a bez stresu. Polovina základních škol již angličtinu od 1. třídy vyučuje a ostatní školy se mohou přidat dříve než za 2 roky a naučit se s nejmladšími žáky pracovat.

Ukázky materiálů a více informací ke školení pedagogů:

WEB: www.wowenglish.com

E-MAIL: cesko@wattsenglish.com

FACEBOOK: www.facebook.com/WattsEnglishCesko/

