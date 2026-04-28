Konec biflování. Jak se dnes učí angličtinu nejmenší? Rytmus vítězí nad drilem

Tradiční představa o hodině angličtiny – ticho ve třídě, psaní slovíček do sloupečků a zkoušení z gramatiky – se v moderních českých školách stává minulostí. S blížící se reformou rámcových vzdělávacích programů, která počítá s povinnou angličtinou již od první třídy, se do popředí dostává otázka: Jak učit ty nejmenší tak, aby je jazyk bavil a skutečně se ho naučili?
Výuka angličtiny pro nejmenší může být zábava

Výuka angličtiny pro nejmenší může být zábava | foto: WattsenglishAdvertorial

Výuka angličtiny pro nejmenší může být zábava
Výuka angličtiny pro nejmenší může být zábava
Výuka angličtiny pro nejmenší může být zábava
Výuka angličtiny pro nejmenší může být zábava
U dětí v mladším školním věku funguje mozek jako houba. Na rozdíl od dospělých nepotřebují vědomě studovat gramatické tabulky, ale dokážou do jazyka přirozeně vplout. Odborníci tento proces nazývají natural language acquisition – tedy přirozené osvojování jazyka. Je to v podstatě stejný princip, jakým jsme se všichni naučili svou mateřštinu: nejdříve jsme slova tisíckrát slyšeli v různých situacích, než jsme je sami poprvé zkusili vyslovit.

Základem je bohaté jazykové prostředí, kde poslech výrazně předchází mluvení. Dítě nejdříve nasává zvuky, intonaci a rytmus. Teprve když jazyku porozumí v kontextu, začne jej samo aktivně používat. Tento přístup staví na tzv. srozumitelném vstupu – dítě sice nerozumí každému slovu, ale díky gestům, obrázkům a situacím chápe smysl sdělení, aniž by potřebovalo neustálý překlad do češtiny.

Výuka angličtiny pro nejmenší může být zábava

Písničky a rytmus: Víc než jen zábava

Proč si děti pamatují texty písniček snadněji než seznamy ze sešitu? Rým a rytmus totiž pomáhají budovat takzvané fonologické uvědomování. Studie potvrzují, že hudba aktivuje emoční paměť a pomáhá dětem vnímat strukturu jazyka dříve, než se naučí číst a psát.

I když výsledky systematických výzkumů nabádají k realismu a varují před přehnanými sliby o zázračné moci hudby, pedagogická praxe je jednoznačná: rytmus a melodie jsou pro malé děti nejpřirozenějším nosičem informací.

Výuka angličtiny pro nejmenší může být zábava

Steve a Maggie: Britský recept z Liberce

Jedním z nejúspěšnějších příkladů tohoto přístupu je celosvětový fenomén Steve and Maggie. Brit Steve R. Watts, který svou metodu vypiloval právě u nás v České republice, dnes učí miliony dětí po celém světě prostřednictvím YouTube. Jeho přístup kombinuje reálnou lidskou tvář, vtipné příběhy a pohyb.

„Děti se při mých lekcích musí hlavně smát a prožívat s námi dobrodružství. Když do výuky zapojíme emoce, aktivujeme paměť mnohem účinněji než při běžném vyplňování cvičení v pracovním sešitě. Děti pak neopakují jen slova, ale celé věty, které jim dávají smysl,“ vysvětluje Steve Watts, zakladatel metodiky Wow!English.

Právě reálný obličej mluvčího a neustálá interakce jsou tím, co děti vtahuje do děje a motivuje je přirozeně reagovat na to, co slyší. V materiálech pro první stupeň se tak učitel stává pro žáky parťákem, na kterého se těší, což odbourává obavy z mluvení hned v úplných začátcích.

Výuka angličtiny pro nejmenší může být zábava

Řešení angličtiny pro školy: Když chybí učitelé

Zavedení angličtiny od 1. třídy naráží v Česku na personální bariéru – školám často chybí aprobovaní angličtináři. Metodika Wow!English proto nabízí ucelený systém, který umožňuje kvalitní výuku i pedagogům na prvním stupni, kteří nejsou specialisty na jazyky.

Díky multimediálním materiálům, kde je britský učitel přítomen skrze video příběhy a písničky, se učitel ve třídě stává spíše průvodcem a motivátorem. Zkušenosti ze stovek českých škol potvrzují, že naprostým základem úspěchu je vytvoření bezpečného prostředí bez stresu z chyb. Pokud je výuka dostatečně hravá a plná aktivit, které děti přirozeně vtáhnou, vytvoří si k angličtině pozitivní vztah, který je provází celým dalším studiem.

Tento přístup navíc řeší i obavy neaprobovaných učitelů. Nemusí být jediným zdrojem jazyka ve třídě, protože o správnou výslovnost a intonaci se postará britský učitel přímo z obrazovky, zatímco pedagog ve třídě řídí hry a koordinuje zapojení dětí.

Výuka angličtiny pro nejmenší může být zábava

Příběh místo slovíček

Moderní výuka angličtiny staví na tzv. storytellingu. Nové výrazy nejsou předkládány izolovaně, ale jako součást děje. Pokud dítě sleduje příběh o tom, jak se straka Maggie snaží schovat Stevovi boty, učí se slovesa a podstatná jména v logických celcích. Opakování zde není mechanickým drilem, ale přirozeným návratem ke známým frázím v nových situacích.

Že je hravost cestou k úspěchu, potvrzuje i fakt, že metodika nezůstává jen u videí. Pro září 2026 se připravuje zcela nová aplikace, která dětem pomůže zábavně procvičit slovíčka právě z příběhů Steva a Maggie.

A protože nejlepším kritikem jsou samy děti, budou vývojáři v budoucnu hledat nadšené rodiče a jejich malé studenty, kteří by měli chuť aplikaci otestovat a svými postřehy pomoci vyladit její finální podobu. Pokud chcete být u zrodu nového digitálního parťáka a bojíte se, že vám tato šance uteče, sledujte sociální sítě nakladatelství WattsEnglish. Právě na facebookovém profilu WattsEnglish Česko se včas dozvíte o všech dalších krocích i o tom, kdy a jak se do testování zapojit.

Cesta k plynulé angličtině u dětí tedy nevede přes povinné biflování, ale přes společný zážitek, pohyb a radost z porozumění. V éře, kdy se nároky na jazykovou vybavenost zvyšují, je právě tento přirozený start tou nejlepší investicí do budoucna.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Wattsenglish.

Konec biflování. Jak se dnes učí angličtinu nejmenší? Rytmus vítězí nad drilem

