Když jste vešla do kavárny, skoro všichni hosté se za vámi otočili. Nejste typická celebrita, ale máte oblečené něco, co vás jasně identifikuje. Už jste si na to zvykla?

Všimla jsem si, že někteří zpozorněli, už když jsem na ulici vystupovala z taxíku, co jste mi poslali. Já to ani nevnímám, spíš si toho všímají lidé, co se mnou zrovna jsou.

Žádný člověk, ani nejhorší vrah, není jenom negativní. Čím víc se druhého snažíme poznat, tím spíš chápeme, proč je takový, i to je duchovní cesta.