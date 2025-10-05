Strom, který zapouští kořeny. Jaké překvapivé změny přináší mužský přechod

My holky v poslední době často mluvíme o menopauze. Je to fajn! Ty mladé vědí, co je čeká, ty starší nacházejí odpovědi na svůj zmatek. Zato andropauza, to je, panečku, tajuplná záležitost! Skoro jako by ani neexistovala, zamýšlí se pro časopis Žena život Karolina Ponocná Kamberská.
Ilustrační snímek

Někdy je až dojemné sledovat, jak se kluci, které známe celý život, vyrovnávají se stárnutím. Většinou o něm mlčí nebo si z něj dělají srandičky. „Aj tak sme stále frajeri,“ zpívá slovensky dětský idol dnešních padesátiletých žen Peter Nagy.

Naše holčičí hrabání se v problémech je pro ně nejspíš nepochopitelné. „Tak to tolik neřeš,“ pomyslí si. Ale ani oni neuniknou realitě. I oni ztrácejí svůj nejdůležitější pohlavní hormon – testosteron.

Mužský „přechod“ je mnohem pomalejší než ten náš. Zatímco hormonální systém ženy se kolem padesátky rozsype jako domeček z karet, ten mužský se mění nenápadně, ale jistě. A tak naši muži někde mezi čtyřicítkou a šedesátkou zjišťují, že se začínají podobat panu Smolíkovi z oblíbeného kresleného seriálu našeho dětství. Brejle, pleš a břicho – tak charakterizuje pořádného chlapa další dobová ikona, Ivan Mládek.

Zkuste se vžít do jeho kůže: Svaly ubývají, i když sportujete pořád stejně (a ne, už se vám tolik nechce). Ve vlasech se tvoří kouty a na vrcholu hlavy – bože můj – lysinka! Kamarádi se nedávno opili natolik, že se začali svěřovat se svými karamboly v posteli… No nazdar, to jsou vyhlídky!

Co se mu proboha honí hlavou? Malé nahlédnutí do tajemného mužova nitra

Blonďatá lékařka při vašich prvních zdravotních problémech dlouze zkoumá výsledky odběrů, pak se na vás podívá a pronese: „Tak, pane Macháčku, moc vás nepotěším. Když budete takhle pokračovat dál, příště už tu mrtvičku nepřežijete. Cholesterol vysoko, cukr vysoko, tlak taky. Jaterní testy zvýšené. Podle BMI obezita prvního stupně. Alkohol omezte na jedno malé pivo denně, jinak se té obezity nezbavíte. Musíte bezpodmínečně přestat kouřit. Jezte jen libové maso a spoustu zeleniny. Choďte alespoň deset tisíc kroků denně a spěte osm hodin. V kolik vlastně chodíte spát?“

A vy si představíte svůj včerejší večer: čtyři piva a dva panáky, luxusní hoisin bůček (snědl jste ho asi půl kila?), krabka camelek taky padla, do postele jste se dostal ve tři – ale stálo to za to! „Víte co, paní doktorko? To já snad radši tu mrtvičku než se vzdát všech radostí!“

Jenže pak jdete domů a víte, že je to tady. Že i vás věk dohnal. A že bude asi rozumnější se přizpůsobit a začít se chovat jako zodpovědný starší muž. Ach jo. Ale i tak je možné zůstat frajerem!



