Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Aha moment pro rodiče teenagerů. Co důležitého je naučil pád bratrů Tateových

Natálie Veselá

Britsko-americký influencer Andrew Tate (vlevo) i se svým bratrem Tristanem u soudu v Bukurešti (9. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Bratři Tateovi si kolem bohatství, maskulinity a pocitu křivdy vybudovali mimořádně výnosnou online image. Nyní, když se jejich toxické impérium hroutí jako domeček z karet, je důležité, abychom si uvědomili, jak snadno lze mladé lidi zmanipulovat a přesvědčit je, aby věřili prázdné, ač přepečlivě budované póze.

Bratři Andrew Tate a Tristan Tate se v podstatě ukázali jako Milli Vanilli manosféry a teď se od jejich vlastních obhájců dozvídáme, že všechno, co kolem sebe vytvářeli, bylo jen na oko – dokonce i vlasy byly tak trochu na půjčku, jak ostatně dokládají jejich nyní značně prořídlé kštice, když už nemají přístup ke kosmetickým službám.

Půjčená byla i auta, včetně jejich tolik vychloubaného Bugatti. Hodinky za milion liber. Oblečení. Zdaleka nemají tolik peněz, kolik tvrdili – žádné „miliardy“. A totéž platí i o domech.

Závažná obvinění, kterým Tateovi ve Velké Británii čelí, samozřejmě zůstávají věcí soudů. Dokud tento proces neskončí (v současnosti je odložený, protože bratři bojují proti vydání z Floridy do Británie), musíme respektovat presumpci neviny.

Zatčení alfa samce Andrewa Tatea v zženštilém outfitu spustilo lavinu vtipů

Dvojice měla údajně lákat dívky (včetně nezletilých) na příslib bohatství a následně obchodovat s lidmi a vykořisťovat je. Oba však veškerá tato obvinění důrazně odmítají. Při srpnovém slyšení Andrew Tate uvedl, že „nikdy nespáchal zločiny, ze kterých je obviňován“.

Internet vs. realita

To ale neznamená, že by rodiče nebo třeba učitelé neměli celou situaci využít jako jakýsi „aha moment“ a ukázat na jejich příkladu dětem, že velká část toho, co na internetu vidí, není skutečnost – a že image, kterou si většina lidí buduje před svými sledujícími, může mít s realitou jen pramálo společného.

„Příběh Andrewa a Tristana Tateových dobře ukazuje, jak silně může na dospívající působit svět sociálních sítí, v němž je velmi obtížné rozlišit realitu od pečlivě vytvořené image. Zvlášť dospívající chlapci, kteří teprve hledají vlastní identitu a představu o tom, co znamená být mužem, mohou být přitahováni zdánlivě sebevědomým vzorem spojujícím úspěch, peníze, moc a dominanci,“ říká Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka z pražské Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.

Muži pod tlakem manosféry i vlastních obav. Kde se bere toxická maskulinita

Tateovi napáchali nepředstavitelné škody na vztazích mezi dívkami a chlapci a vzájemném vnímání opačného pohlaví. „Nebezpečnější než samotná okázalá prezentace bohatství je ale poselství, které ji doprovází – například představa, že vztahy mezi muži a ženami jsou především bojem o moc a že respekt lze získat ponižováním nebo ovládáním druhých,“ pokračuje Dostálová.

muž u počítače

Když každý potřebuje nepřítele

Andrew a Tristan Tateovi dokázali využít obrovskou základnu svých sledujících a vydělat spoustu peněz, především na chlapcích a mladých mužích, kteří uvěřili, že jsou to pohádkově bohatí protřelí světáci, kteří se pohybují v podsvětí, a že i oni mohou okusit, či si dokonce zaslouží tento životní styl, když si osvojí stejnou image.

Tím výrazně otrávili život celé generaci mladých lidí, přispěli k normalizaci misogynie a krutosti a dali vzniknout celé nové generaci influencerů, kteří se po jejich vzoru pokoušejí přesvědčit dospívající chlapce a dívky, že jsou od přírody nepřátelé.

Dospělí by proto neměli odhalení kolem Tateových využít jen jako lekci o rozdílu mezi tím, co lidé na internetu tvrdí, a tím, co je skutečně pravda. Měli by dětem a dospívajícím také připomínat, že pokud vám někdo říká, abyste nenáviděli ostatní, nenáviděli sami sebe a nenáviděli celý svět, téměř nikdy z toho nic nemá jeho publikum – zato ten, kdo to poselství šíří, z toho zpravidla těží náramně, a to bez ohledu na to, na koho ukazuje prstem jako na údajného nepřítele.

Jen důmyslně sehrané divadlo

Bratři Tateovi možná zdaleka nejsou tak bohatí, jak svým sledujícím tvrdili – ještě před zatčením Andrew Tate prohlašoval, že jsou „miliardáři“ –, to ale neznamená, že se jim nepodařilo mimořádně úspěšně zpeněžit nenávist, vztek a pocit křivdy mezi našimi dětmi a dospívajícími.

Nyní se to snaží hrát na obě strany: před soudem tvrdí, že všechno bylo jen důmyslně sehrané divadlo, zatímco na sociálních sítích svým sledujícím podsouvají, že jsou mučedníky.

Buďte upřímní a neodkládejte to. Pět rad, jak mluvit s dětmi o sexu a pornu

Rodiče, učitelé a další dospělí, kterým není situace lhostejná, by proto měli akcentovat připomínání jedné zásadní pravdy: z celé této misogynní mise se nakonec vyklubalo jen to, že ze svých sledujících tahali peníze, aby si za ně mohli pronajmout auto a hodinky a předstírat, že jejich okázalý život je skutečný. Nic z toho nebylo pravé. Bolest a škody, které způsobili, ale bohužel opravdové jsou – stejně jako závažná trestní obvinění, kterým čelí.

„Zákazy, výsměch nebo odsuzování oblíbeného influencera většinou u dětí a dospívajících příliš nefungují,“ upozorňuje psycholožka Magdalena Dostálová. „Mnohem užitečnější je zajímat se, co dítě na podobném vzoru přitahuje, společně zpochybňovat jednoduché odpovědi, pojmenovat, že se jedná o zkratku, a mluvit o tom, jak vypadají zdravé vztahy založené na respektu, vzájemnosti a odpovědnosti. Případ Tateových může být dobrou příležitostí takový rozhovor otevřít.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: 50× Harry Potter! Znáte kouzelnický svět i v těch nejmenších detailech?

Rupert Grint, Emma Watsonová a Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen...

Jste milovníky kouzelnického světa Harryho Pottera? Pojďte to dokázat. Připravili jsme 50 otázek pro fanoušky, kteří už dávno vědí, co je to Expelliarmus, a chtějí zjistit, jestli je nezaskočí něco...

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Mohla plakat do polštáře, ale všem vytřela zrak. Diana a její šaty pomsty

Slavné šaty princezny Diany, známé jako „šaty pomsty“, do kterých se oblékla...

Tři roky ležely ve skříni, než si je princezna Diana konečně oblékla. Černé minišaty se jí zdály příliš odvážné. V létě 1994 se však chtěla ukázat. Její manžel, princ Charles totiž veřejně přiznal,...

Sláva, zpackané operace i mateřství. Jak dnes žijí slavné supermodelky

Topmodelky Naomi Campbellová (vlevo), Kate Mossová (uprostřed) a Christy...

Byly krásné, bohaté a tak slavné, že jejich jména znali i lidé, kteří nikdy neotevřeli Harper’s Bazaar ani Vogue. V devadesátých letech se z nich staly celebrity, které chodily po molech, objevovaly...

Hvězdy Sanitky tehdy a dnes. Podívejte se, jak se změnili herci kultovního seriálu

Hvězdy seriálu Sanitka

Seriál Sanitka vtrhl na televizní obrazovky v roce 1984 a ihned si získal diváky. Zavzpomínejte na tento kultovní seriál v naší galerii, kde vám představíme herce v době natáčení a roky poté, co na...

Příběh Anety: Po 10 letech inkluze už nemůžu. Ze školství chci úplně odejít

ilustrační snímek

Učení jsem vždy považovala za poslání. Dnes ale chodím do některých hodin se strachem a stále častěji přemýšlím o odchodu ze školství. Současná podoba inkluze, bez dostatečné podpory, podle mě...

23. září 2026

Výrazná ramena jsou zase trendy. Vycpávky nejsou jediná možnost

Hledáte skutečně sofistikovaný a ojedinělý model, který unosíte na slavnostní...

V 80. letech se ramenní vycpávky hřály na výsluní módních trendů. Kdo je neměl, jako by nebyl. Nyní hlásí svůj velký návrat. Poradíme vám, jak je nenuceně zařadit do šatníku, a šikovně tak kouzlit s...

23. září 2026

Aha moment pro rodiče teenagerů. Co důležitého je naučil pád bratrů Tateových

Britsko-americký influencer Andrew Tate (vlevo) i se svým bratrem Tristanem u...

Bratři Tateovi si kolem bohatství, maskulinity a pocitu křivdy vybudovali mimořádně výnosnou online image. Nyní, když se jejich toxické impérium hroutí jako domeček z karet, je důležité, abychom si...

23. září 2026

Perly potřebují zvláštní péči: poradíme jak je čistit, nosit i ukládat

Ilustrační snímek

Jemné, okouzlující a trochu tajemné. Perly si zaslouží zacházení stejně výjimečné, jako jsou ony samy. Dopřejte jim správnou péči a jejich lesk může provázet celé generace, radí zlatník Michal...

23. září 2026

Cukání víčka, mušky i žluté bělmo. Co vám oči říkají o zdraví

Ilustrační fotografie

Oči dokážou prozradit mnohem víc než jen to, jak dobře vidíme. Cukání víčka nebo suché oči bývají většinou neškodné, jiné změny ale mohou upozornit na cukrovku, vysoký tlak či potíže se štítnou...

23. září 2026

Touha po kráse i totální nerozhodnost. Jak hvězdy formují slavné Váhy

ilustrační snímek

Váha je elegantní, charismatická, esteticky založená, společenská a diplomatická, avšak bývá nerozhodná, vyhýbá se konfliktům a pod povrchem v ní často probíhá neustálé vyčerpávající vážení všech pro...

23. září 2026

Krevní plazmu v laboratoři nevyrobíte. Lidem bez imunity nabízí naději

Komerční sdělení
ilustrační obrázek

S běžným nachlazením si většina lidí poradí, stačí horký čaj a poležet si v posteli. Pro člověka se závažnou poruchou imunity ale může i obyčejná viróza znamenat komplikovaný zápal plic a pobyt v...

22. září 2026  10:54

Vydělává víc než hollywoodské hvězdy. Sophie Rainová prorazila díky OnlyFans

Sophie nefandí plastikám, své tělo miluje.

Sophie Rainová je v současnosti jednou z nejvyhledávanějších foto modelek. Dříve pracovala jako servírka, ale když ji z práce vyhodili, rozhodla se prodávat vlastní fotografie. Dnes si podle odhadů...

22. září 2026  10:02

Kráska v týdnu pomáhá onkologickým pacientům, o víkendech pilotuje letadla

Kristina Hendersonová

Sedmadvacetiletá Kristina Hendersonová z USA si splnila hned dva své dětské sny. Přes týden je zdravotnicí, která pomáhá onkologickým pacientům a o víkendu pilotuje letadla a připravuje se na dráhu...

22. září 2026  8:11

Proč nehubnete? Za plató často stojí skryté kalorie a kortizol

Obvod pasu a změny na oblečení jsou při hodnocení úbytku viscerálního tuku spolehlivější než displej váhy.

Poctivě počítáte každou kalorii, držíte dietu, cvičíte, ale ručička na váze neúprosně stojí na místě? Než podlehnete frustraci a celý režim vzdáte, začtěte se do tohoto článku. Zastavení úbytku...

22. září 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

S manželem si oblečení půjčujeme. Na návštěvě v šatníku Terezie Kovalové

Terezie oceňuje luxusní a příjemné materiály.

Terezie Kovalová je hudebnice, violoncellistka, zpěvačka a modelka. S módou si tyká a v barevných extravagantních kouscích se nebojí vystoupit z davu. Jaké oblečení si s manželem půjčují a které...

22. září 2026

Ulevte pleti po létě. Podzim si žádá masáž, masku i novou kosmetiku

Ilustrační snímek

Tak nám začal podzim. I to je ale důvod podívat se do zrcadla a začít sčítat škody po létě. Třeba nové vrásky, kruhy pod očima, sem tam pupínek, suché ruce s polámanými nehty... Umíte pleti po létě...

22. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde