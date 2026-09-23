Bratři Andrew Tate a Tristan Tate se v podstatě ukázali jako Milli Vanilli manosféry a teď se od jejich vlastních obhájců dozvídáme, že všechno, co kolem sebe vytvářeli, bylo jen na oko – dokonce i vlasy byly tak trochu na půjčku, jak ostatně dokládají jejich nyní značně prořídlé kštice, když už nemají přístup ke kosmetickým službám.
Půjčená byla i auta, včetně jejich tolik vychloubaného Bugatti. Hodinky za milion liber. Oblečení. Zdaleka nemají tolik peněz, kolik tvrdili – žádné „miliardy“. A totéž platí i o domech.
Závažná obvinění, kterým Tateovi ve Velké Británii čelí, samozřejmě zůstávají věcí soudů. Dokud tento proces neskončí (v současnosti je odložený, protože bratři bojují proti vydání z Floridy do Británie), musíme respektovat presumpci neviny.
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Dvojice měla údajně lákat dívky (včetně nezletilých) na příslib bohatství a následně obchodovat s lidmi a vykořisťovat je. Oba však veškerá tato obvinění důrazně odmítají. Při srpnovém slyšení Andrew Tate uvedl, že „nikdy nespáchal zločiny, ze kterých je obviňován“.
Internet vs. realita
To ale neznamená, že by rodiče nebo třeba učitelé neměli celou situaci využít jako jakýsi „aha moment“ a ukázat na jejich příkladu dětem, že velká část toho, co na internetu vidí, není skutečnost – a že image, kterou si většina lidí buduje před svými sledujícími, může mít s realitou jen pramálo společného.
„Příběh Andrewa a Tristana Tateových dobře ukazuje, jak silně může na dospívající působit svět sociálních sítí, v němž je velmi obtížné rozlišit realitu od pečlivě vytvořené image. Zvlášť dospívající chlapci, kteří teprve hledají vlastní identitu a představu o tom, co znamená být mužem, mohou být přitahováni zdánlivě sebevědomým vzorem spojujícím úspěch, peníze, moc a dominanci,“ říká Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka z pražské Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.
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Tateovi napáchali nepředstavitelné škody na vztazích mezi dívkami a chlapci a vzájemném vnímání opačného pohlaví. „Nebezpečnější než samotná okázalá prezentace bohatství je ale poselství, které ji doprovází – například představa, že vztahy mezi muži a ženami jsou především bojem o moc a že respekt lze získat ponižováním nebo ovládáním druhých,“ pokračuje Dostálová.
Když každý potřebuje nepřítele
Andrew a Tristan Tateovi dokázali využít obrovskou základnu svých sledujících a vydělat spoustu peněz, především na chlapcích a mladých mužích, kteří uvěřili, že jsou to pohádkově bohatí protřelí světáci, kteří se pohybují v podsvětí, a že i oni mohou okusit, či si dokonce zaslouží tento životní styl, když si osvojí stejnou image.
Tím výrazně otrávili život celé generaci mladých lidí, přispěli k normalizaci misogynie a krutosti a dali vzniknout celé nové generaci influencerů, kteří se po jejich vzoru pokoušejí přesvědčit dospívající chlapce a dívky, že jsou od přírody nepřátelé.
Dospělí by proto neměli odhalení kolem Tateových využít jen jako lekci o rozdílu mezi tím, co lidé na internetu tvrdí, a tím, co je skutečně pravda. Měli by dětem a dospívajícím také připomínat, že pokud vám někdo říká, abyste nenáviděli ostatní, nenáviděli sami sebe a nenáviděli celý svět, téměř nikdy z toho nic nemá jeho publikum – zato ten, kdo to poselství šíří, z toho zpravidla těží náramně, a to bez ohledu na to, na koho ukazuje prstem jako na údajného nepřítele.
Jen důmyslně sehrané divadlo
Bratři Tateovi možná zdaleka nejsou tak bohatí, jak svým sledujícím tvrdili – ještě před zatčením Andrew Tate prohlašoval, že jsou „miliardáři“ –, to ale neznamená, že se jim nepodařilo mimořádně úspěšně zpeněžit nenávist, vztek a pocit křivdy mezi našimi dětmi a dospívajícími.
Nyní se to snaží hrát na obě strany: před soudem tvrdí, že všechno bylo jen důmyslně sehrané divadlo, zatímco na sociálních sítích svým sledujícím podsouvají, že jsou mučedníky.
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Rodiče, učitelé a další dospělí, kterým není situace lhostejná, by proto měli akcentovat připomínání jedné zásadní pravdy: z celé této misogynní mise se nakonec vyklubalo jen to, že ze svých sledujících tahali peníze, aby si za ně mohli pronajmout auto a hodinky a předstírat, že jejich okázalý život je skutečný. Nic z toho nebylo pravé. Bolest a škody, které způsobili, ale bohužel opravdové jsou – stejně jako závažná trestní obvinění, kterým čelí.
„Zákazy, výsměch nebo odsuzování oblíbeného influencera většinou u dětí a dospívajících příliš nefungují,“ upozorňuje psycholožka Magdalena Dostálová. „Mnohem užitečnější je zajímat se, co dítě na podobném vzoru přitahuje, společně zpochybňovat jednoduché odpovědi, pojmenovat, že se jedná o zkratku, a mluvit o tom, jak vypadají zdravé vztahy založené na respektu, vzájemnosti a odpovědnosti. Případ Tateových může být dobrou příležitostí takový rozhovor otevřít.“