Mateřství je nemilosrdné, říká hvězda prvního českého sci-fi thrilleru

Nejprve vám musím říct, že vypadáte fantasticky. Jak jste si užila dnešní focení k našemu rozhovoru?

Děkuji! Užila jsem si ho moc. Myslím si, že být v takovém časopise je splněný sen nejedné z nás. Ženu a život jsem si pravidelně kupovala v těhotenství, vlastně občas i předtím, než jsem přišla do jiného stavu. Hledala jsem v ní inspiraci, prohlížela kosmetické produkty, oblečení a samozřejmě si i ráda přečetla články.

To nás moc těší. Před fotoaparátem jste působila jako ryba ve vodě. Nikdy jste nepřemýšlela o dráze modelky? Typově byste se na ni bezpochyby hodila.

Z natáčení filmu jsem zvyklá maximálně zabrat, aby byla práce co nejdříve hotová. Čas je pro nás všechny drahocenný a stud není namístě. To k mé profesi prostě patří. O modelingu jsem ale nikdy neuvažovala. Když jsem byla mladší, hodně frčely vysoké modelky typu Twiggy a to já nejsem. Samozřejmě se mi ale líbí vše, co je s ženskou krásou spojené.